Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией
Киев • УНН
Пограничники задержали две группы, которые пытались нелегально попасть в Словакию вблизи украинско-словацкой границы: одну группу обнаружили в 300 метрах от границы, а другую - в полукилометре от нее, они намеревались попасть в Германию без документов.
Пограничники задержали две группы нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Словакию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.
Две группы нарушителей пытались попасть в Словакию. Первую группу зафиксировали в 300 м от границы. Мужчина и две женщины, которые не имели при себе никаких документов, намеревались пересечь украинско-словацкую границу и попасть в Германию. Другую группу обнаружили в полукилометре от границы. Остановить незаконное "путешествие" помогла служебная собака,
Детали
Отмечается, что задержанных доставили в пограничное подразделение, а их дела о нарушении границы будут переданы в суд, который уже и определит их наказание.
Напомним
Одессит пытался незаконно переправить двух мужчин за границу, одного из которых спрятал в багажнике автомобиля. Известно, что за эту услугу водитель взял с пассажиров $400 и $300 соответственно.
Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией
Пограничники задержали две группы, которые пытались нелегально попасть в Словакию вблизи украинско-словацкой границы: одну группу обнаружили в 300 метрах от границы, а другую - в полукилометре от нее, они намеревались попасть в Германию без документов.
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