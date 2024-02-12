Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией

Пограничники задержали две группы нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Словакию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Две группы нарушителей пытались попасть в Словакию. Первую группу зафиксировали в 300 м от границы. Мужчина и две женщины, которые не имели при себе никаких документов, намеревались пересечь украинско-словацкую границу и попасть в Германию. Другую группу обнаружили в полукилометре от границы. Остановить незаконное "путешествие" помогла служебная собака, - сообщают в ГПСУ.

Детали

Отмечается, что задержанных доставили в пограничное подразделение, а их дела о нарушении границы будут переданы в суд, который уже и определит их наказание.

Напомним

Одессит пытался незаконно переправить двух мужчин за границу, одного из которых спрятал в багажнике автомобиля. Известно, что за эту услугу водитель взял с пассажиров $400 и $300 соответственно.