Прикордонники затримали дві групи осіб, які намагалася незаконно перетнути кордон зі Словаччиною
Київ • УНН
Прикордонники затримали дві групи, які намагалися нелегально потрапити до Словаччини поблизу українсько-словацького кордону: одну групу виявили за 300 метрів від кордону, а іншу - за півкілометра від нього, вони мали намір потрапити до Німеччини без документів.
Прикордонники затримали дві групи порушників, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише УНН.
Дві групи порушників намагались потрапити до Словаччини. Першу групу зафіксували за 300 м від кордону. Чоловік і дві жінки, які не мали при собі жодних документів, мали намір перетнути українсько-словацький кордон і потрапити до Німеччини. Іншу групу виявили за пів кілометра від кордону. Зупинити незаконну "подорож" допоміг службовий собака,
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Зазначається, що затриманих доставили у прикордонний підрозділ, а їх справи про порушення кордону будуть передані до суду, який вже і визначить їхнє покарання.
Нагадаємо
Одесит намагався незаконно переправити двох чоловіків за кордон, одного з яких заховав у багажнику автівки. Відомо що за цю послугу водій взяв з пасажирів $400 та $300 відповідно.