Погода в Украине на 2 апреля: будет преобладать переменная облачность и дожди

В начале апреля погода в Украине будет оставаться переменчивой, с периодическими осадками и относительно теплой температурой. В разных регионах прогнозируются облачные периоды, небольшие дожди и умеренное весеннее потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве день будет облачным с кратковременными прояснениями. Температура воздуха составит +9…+11°C. Ожидается небольшой дождь, который может сопровождаться порывами ветра.

Львовщина встретит день с подобными погодными условиями: температура достигнет +12…+14°C, а облака лишь изредка будут уступать место солнечным лучам. Прогнозируется небольшой дождь.

В Харькове будет тепло – +16…+18°C. Несмотря на облачность, осадки не предвидятся, что будет способствовать комфортным прогулкам. В Донецке и Луганске ожидается такая же температура, однако возможны кратковременные дожди.

В Одессе будет облачная погода с периодическими прояснениями и незначительными осадками. Температура воздуха будет достигать +14…+16°C. В Симферополе и прогнозируется облачность и небольшие дожди, а столбики термометров покажут +12…+14°C и +18…+20°C соответственно.

В большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода с незначительными осадками. Несмотря на это, температура воздуха будет оставаться комфортной для весеннего периода. Теплее всего будет на востоке и юге, где термометры покажут до +20°C, а в центральных и западных регионах прохладнее.

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