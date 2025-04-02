Погода в Украине на 2 апреля: будет преобладать переменная облачность и дожди
Киев • УНН
Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.
В начале апреля погода в Украине будет оставаться переменчивой, с периодическими осадками и относительно теплой температурой. В разных регионах прогнозируются облачные периоды, небольшие дожди и умеренное весеннее потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве день будет облачным с кратковременными прояснениями. Температура воздуха составит +9…+11°C. Ожидается небольшой дождь, который может сопровождаться порывами ветра.
Львовщина встретит день с подобными погодными условиями: температура достигнет +12…+14°C, а облака лишь изредка будут уступать место солнечным лучам. Прогнозируется небольшой дождь.
В Харькове будет тепло – +16…+18°C. Несмотря на облачность, осадки не предвидятся, что будет способствовать комфортным прогулкам. В Донецке и Луганске ожидается такая же температура, однако возможны кратковременные дожди.
В Одессе будет облачная погода с периодическими прояснениями и незначительными осадками. Температура воздуха будет достигать +14…+16°C. В Симферополе и прогнозируется облачность и небольшие дожди, а столбики термометров покажут +12…+14°C и +18…+20°C соответственно.
В большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода с незначительными осадками. Несмотря на это, температура воздуха будет оставаться комфортной для весеннего периода. Теплее всего будет на востоке и юге, где термометры покажут до +20°C, а в центральных и западных регионах прохладнее.
Похолодание продолжится – неутешительный прогноз погоды на 2 апреля01.04.25, 12:58 • 23765 просмотров