Погода в Україні на 2 квітня: переважатимуть мінлива хмарність і дощі
Київ • УНН
Початок квітня в Україні буде з мінливою погодою, невеликими дощами та комфортною температурою. Найтепліше буде на сході та півдні – до +20°C.
На початку квітня погода в Україні залишатиметься мінливою, з періодичними опадами та відносно теплою температурою. В різних регіонах прогнозуються хмарні періоди, невеликі дощі та помірне весняне потепління. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
У Києві день буде хмарним із короткочасними проясненнями. Температура повітря становитиме +9…+11°C. Очікується невеликий дощ, що може супроводжуватися поривами вітру.
Львівщина зустріне день з подібними погодними умовами: температура досягне +12…+14°C, а хмари лише зрідка поступатимуться місцем сонячним променям. Прогнозується невеликий дощ.
У Харкові буде тепло – +16…+18°C. Незважаючи на хмарність, опади не передбачаються, що сприятиме комфортним прогулянкам. У Донецьку та Луганську очікується така ж температура, проте можливі короткочасні дощі.
Одеса матиме хмарну погоду з періодичними проясненнями та незначними опадами. Температура повітря сягатиме +14…+16°C. У Сімферополі та прогнозується хмарність і невеликі дощі, а стовпчики термометрів покажуть +12…+14°C та +18…+20°C відповідно.
У більшості регіонів України переважатиме хмарна погода з незначними опадами. Незважаючи на це, температура повітря залишатиметься комфортною для весняного періоду. Найтепліше буде на сході та півдні, де термометри покажуть до +20°C, а у центральних та західних регіонах прохолодніше.
Похолодання продовжиться – невтішний прогноз погоди на 2 квітня01.04.25, 12:58 • 23765 переглядiв