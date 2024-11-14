Погода в Украине: где сегодня будет без осадков и какая температура ожидается

Сегодня в Украине сохранится облачная погода, на большей части территории ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Только на западе и в Одессе будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По информации, в Киеве температура будет колебаться от +1 до +3°C, с небольшим дождем и мокрым снегом. Львов окажется наиболее благоприятным городом с температурой от +2 до +4°C и без осадков. В Днепре и Харькове температура будет несколько выше - от +3 до +5°C, но также ожидаются дожди с мокрым снегом. Одесса побудет в сухом виде с температурой от +7 до +9°C.

В других городах, таких как Донецк, Луганск, Симферополь и Мелитополь, будет облачно, с периодическими дождями и мокрым снегом.

В целом по Украине температура днем будет колебаться в пределах +5..+7°C.

Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и дождь 13 ноября