Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и дождь 13 ноября
Киев • УНН
В Украине 13 ноября будет облачно с осадками, на западе возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +10°C, теплее всего будет на юге страны.
13 ноября по всей Украине будет сохраняться облачная погода, а на западе страны возможны мокрый снег и дождь. В отдельных регионах ожидаются небольшие осадки, ветрено и прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице Киеве температура днем будет колебаться от +4 до +6°C, с незначительным дождем. Во Львове будет прохладнее - +0 до +2°C, с дождем и мокрым снегом.
На востоке страны, в частности в Днепре, температура будет держаться на уровне +5..+7°C, также возможен дождь. В Одессе температура днем составит +7..+9°C, с незначительными осадками.
В Харькове и Донецке, где температура будет колебаться в пределах +3..+6°C, также ожидается облачность и местами дожди. В Луганске температура будет от +4 до +6°C, облачно, без осадков.
В южных регионах, в частности в Симферополе, температура днем будет колебаться от +8 до +10°C, также с небольшими дождями.
В Мелитополе и других южных городах температура будет достигать +6..+8°C, с небольшими дождями.
В целом по Украине температура будет достаточно прохладной, со средними дневными показателями от +4 до +6°C.
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