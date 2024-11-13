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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и дождь 13 ноября

Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и дождь 13 ноября

Киев  •  УНН

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В Украине 13 ноября будет облачно с осадками, на западе возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +10°C, теплее всего будет на юге страны.

13 ноября по всей Украине будет сохраняться облачная погода, а на западе страны возможны мокрый снег и дождь. В отдельных регионах ожидаются небольшие осадки, ветрено и прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В столице Киеве температура днем будет колебаться от +4 до +6°C, с незначительным дождем. Во Львове будет прохладнее - +0 до +2°C, с дождем и мокрым снегом.

На востоке страны, в частности в Днепре, температура будет держаться на уровне +5..+7°C, также возможен дождь. В Одессе температура днем составит +7..+9°C, с незначительными осадками.

В Харькове и Донецке, где температура будет колебаться в пределах +3..+6°C, также ожидается облачность и местами дожди. В Луганске температура будет от +4 до +6°C, облачно, без осадков.

В южных регионах, в частности в Симферополе, температура днем будет колебаться от +8 до +10°C, также с небольшими дождями.

В Мелитополе и других южных городах температура будет достигать +6..+8°C, с небольшими дождями.

В целом по Украине температура будет достаточно прохладной, со средними дневными показателями от +4 до +6°C.

Погода в Киеве и области: почему завтра стоит одеться теплее10 нояб. 2024, 18:57 • 31674 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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