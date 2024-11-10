Погода в Киеве и области: почему завтра стоит одеться теплее
Киев • УНН
В понедельник в Киеве ожидается облачная погода с температурой от +1° до +6°. Ночью на Киевщине возможны заморозки до -1°, ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Завтра в Киеве ожидается до 6 градусов тепла, а ночью в столице и области возможны заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Облачную с прояснениями, без существенных осадков погоду обещают синоптики в понедельник, 11 ноября, на Киевщине.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.
Погода в Украине на понедельник: синоптики предупреждают о ночных заморозках до -5°10 ноября 2024, 16:57 • 13586 просмотров