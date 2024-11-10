Погода в Украине на понедельник: синоптики предупреждают о ночных заморозках до -5°
Киев • УНН
В Украине 11 ноября ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура ночью от +4° до -5°, днем 3-8° тепла, на юге и Закарпатье до +10°.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 11 ноября. Ожидается прохладная погода, но без существенных осадков. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье до 10°.