Погода в Украине: где ожидать дождь со снегом и опасный гололед 18 января
Киев • УНН
В Украине 18 января прогнозируют облачную погоду с дождями и мокрым снегом, особенно на северо-востоке и востоке. Температура воздуха будет колебаться от -2°C ночью до +8°C днем, с возможной гололедицей на дорогах.
В Украине 18 января ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По прогнозу, во многих регионах страны будет сохранена влажная атмосфера с дождями и мокрым снегом, особенно на северо-востоке и востоке. В этих областях также возможно образование гололеда на дорогах, что делает передвижение опасным. Кроме того, туман покроет Карпаты, снижая видимость на горных участках.
Юг Украины, в частности Одесская область и Крым, могут наслаждаться более теплой погодой, с температурами, которые будут достигать +8°C днем. В других регионах температура днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.
Ветер в Украине будет северо-западный, с порывами 5-10 м/с. Ночью температура в разных регионах будет колебаться в пределах от -2°C до +3°C, а в Карпатах столбики термометров опустятся до -8°C.
Прогноз по городам:
- Киев: +2...+4°C
- Львов, Тернополь, Черновцы: +3...+5°C
- Одесса, Николаев: +4...+6°C
- Харьков, Днепр, Запорожье: +2...+4°C
- Симферополь: +5...+7°C.
В общем, суббота в Украине принесет изменения в погодных условиях, в частности с возможностью неприятных погодных явлений на западе и востоке, в то время как на юге будет относительно тепло.
Погода в Украине: где ожидать гололед и какую температуру прогнозируют синоптики16.01.25, 07:43 • 27840 просмотров