Погода в Україні: де очікувати дощ зі снігом та небезпечну ожеледицю 18 січня
Київ • УНН
В Україні 18 січня прогнозують хмарну погоду з дощами та мокрим снігом, особливо на північному сході та сході. Температура повітря коливатиметься від -2°C вночі до +8°C вдень, з можливою ожеледицею на дорогах.
В Україні 18 січня очікується переважно хмарна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
За прогнозом, у багатьох регіонах країни буде збережена волога атмосфера з дощами та мокрим снігом, особливо на північному сході та сході. У цих областях також можливе утворення ожеледиці на дорогах, що робить пересування небезпечним. Крім того, туман покриє Карпати, знижуючи видимість на гірських ділянках.
Південь України, зокрема Одещина та Крим, можуть насолоджуватися більш теплою погодою, з температурами, що досягатимуть +8°C вдень. У інших регіонах температура вдень коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.
Вітер в Україні буде північно-західний, з поривами 5-10 м/с. Вночі температура в різних регіонах коливатиметься в межах від -2°C до +3°C, а в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -8°C.
Прогноз по містах:
- Київ: +2...+4°C
- Львів, Тернопіль, Чернівці: +3...+5°C
- Одеса, Миколаїв: +4...+6°C
- Харків, Дніпро, Запоріжжя: +2...+4°C
- Сімферополь: +5...+7°C.
Загалом, субота в Україні принесе зміни в погодних умовах, зокрема з можливістю неприємних погодних явищ на заході та сході, в той час як на півдні буде відносно тепло.
Погода в Україні: де очікувати ожеледицю та яку температуру прогнозують синоптики16.01.25, 07:43 • 28546 переглядiв