Погиб через 1,5 недели после свадьбы: что известно о жертве удара рф по Днепру 30 сентября

В Днепре из-за удара российского беспилотника 30 сентября погиб мужчина, который женился за полторы недели до трагедии. Об этом сообщила в соцсетях жительница города Богдана Витязь, ставшая вдовой, передает УНН.

В публикации девушка сообщила, что свадьбу со своим любимым Ярославом она праздновала в прошлую пятницу.

Погиб мой муж. Его убила проклятая россия. Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой

Мое сердце разбито. Я честно, не знаю как справлюсь с этой потерей, потому что мы были всем друг для друга. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами как сильно я тебя люблю