Погиб через 1,5 недели после свадьбы: что известно о жертве удара рф по Днепру 30 сентября
Киев • УНН
В Днепре мужчина погиб 30 сентября от российского беспилотника, женившись за полторы недели до трагедии. Его жена Богдана Витязь сообщила о потере в соцсетях.
В Днепре из-за удара российского беспилотника 30 сентября погиб мужчина, который женился за полторы недели до трагедии. Об этом сообщила в соцсетях жительница города Богдана Витязь, ставшая вдовой, передает УНН.
Детали
В публикации девушка сообщила, что свадьбу со своим любимым Ярославом она праздновала в прошлую пятницу.
Погиб мой муж. Его убила проклятая россия. Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой
Мое сердце разбито. Я честно, не знаю как справлюсь с этой потерей, потому что мы были всем друг для друга. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами как сильно я тебя люблю
Напомним
Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.
В результате атаки погиб один человек, сейчас известно о 31 пострадавшем. Также в результате атаки повреждено здание Днепровского художественного музея.