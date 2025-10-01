Уже 31 людина постраждала від атаки рф на Дніпро
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ на Дніпро 30 вересня постраждала 31 людина, включаючи 17-річного хлопця. Росіяни також атакували БпЛА громади Синельниківщини, пошкодивши інфраструктуру, магазин та аптеку.
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ на Дніпро 30 вересня зросла до 31, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки вже 31 потерпілий. Побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець
Зі слів голови ОВА, уночі росіяни завдали ударів БпЛА по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини у Дніпропетровській області. "Пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Зайнялася суха трава. Люди не постраждали", - зазначив він.
По Покровській громаді Нікопольщини противник, за даними Лисака, цілив з важкої артилерії. Фахівці з'ясовують наслідки. Втім, головне - минулося без жертв, вказав він.
Як повідомив Лисак, над областю захисники неба знищили 3 ворожі безпілотники.
Зеленський про атаку на Дніпро "росія повинна відповідати за те, що вона робить"30.09.25, 18:26 • 2396 переглядiв