Уже 31 людина постраждала від атаки рф на Дніпро

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ на Дніпро 30 вересня зросла до 31, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки вже 31 потерпілий. Побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець - написав Лисак.

Зі слів голови ОВА, уночі росіяни завдали ударів БпЛА по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини у Дніпропетровській області. "Пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Зайнялася суха трава. Люди не постраждали", - зазначив він.

По Покровській громаді Нікопольщини противник, за даними Лисака, цілив з важкої артилерії. Фахівці з'ясовують наслідки. Втім, головне - минулося без жертв, вказав він.

Як повідомив Лисак, над областю захисники неба знищили 3 ворожі безпілотники.

