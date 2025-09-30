Зеленський про атаку на Дніпро "росія повинна відповідати за те, що вона робить"

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
16:26 • 1808 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
13:32 • 20970 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 25095 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 36596 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 61180 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 31937 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 26720 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23589 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21424 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 23327 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4.6м/с
54%
758мм
Популярнi новини
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo30 вересня, 08:08 • 30285 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа30 вересня, 08:56 • 29794 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 32280 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 19203 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек30 вересня, 10:49 • 20924 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 20967 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 15024 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 61180 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 75721 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 164429 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 6474 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 19275 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 32352 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 29070 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 30819 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
NASAMS
SpaceX Starship

Зеленський про атаку на Дніпро "росія повинна відповідати за те, що вона робить"

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прокоментував денний удар російських дронів по Дніпру, внаслідок якого постраждали понад десять людей та є руйнування. Він наголосив, що кожна така атака доводить необхідність посилення тиску на росію.

Зеленський про атаку на Дніпро "росія повинна відповідати за те, що вона робить"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував денний удар російських дронів по Дніпру, унаслідок якого постраждали понад десять людей та є руйнування. Про це Зеленський написав у своєму Телеграмі, поділившись фото та відео з місця атаки, пише УНН.

Деталі

Зараз рятувальники та всі комунальні й екстрені служби працюють у Дніпрі після удару російських дронів по місту. Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога 

– заявив президент.

Він наголосив, що кожна така атака доводить необхідність посилення тиску на росію.

Президент сказав, що санкції світу проти росії мають стати значно боліснішими для агресора. 

Ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не залишалась наодинці проти цієї загрози. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. росія повинна відповідати за те, що вона робить 

– підсумував Зеленський.

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

Станом на 18:00 у Дніпрі зафіксовано загиблого внаслідок російської атаки. Кількість поранених зросла до 15 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
Дніпро (місто)
Шахед-136
Європа
Володимир Зеленський
Україна