Зеленський про атаку на Дніпро "росія повинна відповідати за те, що вона робить"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував денний удар російських дронів по Дніпру, унаслідок якого постраждали понад десять людей та є руйнування. Про це Зеленський написав у своєму Телеграмі, поділившись фото та відео з місця атаки, пише УНН.

Деталі

Зараз рятувальники та всі комунальні й екстрені служби працюють у Дніпрі після удару російських дронів по місту. Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога – заявив президент.

Він наголосив, що кожна така атака доводить необхідність посилення тиску на росію.

Президент сказав, що санкції світу проти росії мають стати значно боліснішими для агресора.

Ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не залишалась наодинці проти цієї загрози. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. росія повинна відповідати за те, що вона робить – підсумував Зеленський.

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

Станом на 18:00 у Дніпрі зафіксовано загиблого внаслідок російської атаки. Кількість поранених зросла до 15 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.