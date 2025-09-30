Зеленский об атаке на Днепр: "Россия должна отвечать за то, что она делает"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дневной удар российских дронов по Днепру, в результате которого пострадали более десяти человек и есть разрушения. Об этом Зеленский написал в своем Телеграме, поделившись фото и видео с места атаки, пишет УНН.

Подробности

Сейчас спасатели и все коммунальные и экстренные службы работают в Днепре после удара российских дронов по городу. Просто наглый удар – днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь – заявил президент.

Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает необходимость усиления давления на Россию.

Президент сказал, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора.

Мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не оставалась в одиночестве против этой угрозы. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает – подытожил Зеленский.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

По состоянию на 18:00 в Днепре зафиксирован погибший в результате российской атаки. Количество раненых возросло до 15 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.