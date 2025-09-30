$41.320.16
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Зеленский об атаке на Днепр: "Россия должна отвечать за то, что она делает"

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дневной удар российских дронов по Днепру, в результате которого пострадали более десяти человек и есть разрушения. Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает необходимость усиления давления на Россию.

Зеленский об атаке на Днепр: "Россия должна отвечать за то, что она делает"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дневной удар российских дронов по Днепру, в результате которого пострадали более десяти человек и есть разрушения. Об этом Зеленский написал в своем Телеграме, поделившись фото и видео с места атаки, пишет УНН.

Подробности

Сейчас спасатели и все коммунальные и экстренные службы работают в Днепре после удара российских дронов по городу. Просто наглый удар – днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь 

– заявил президент.

Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает необходимость усиления давления на Россию.

Президент сказал, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора. 

Мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не оставалась в одиночестве против этой угрозы. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает 

– подытожил Зеленский.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

По состоянию на 18:00 в Днепре зафиксирован погибший в результате российской атаки. Количество раненых возросло до 15 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. 

Степан Гафтко

