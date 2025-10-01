Уже 31 человек пострадал от атаки рф на Днепр
В результате атаки российских войск на Днепр 30 сентября пострадал 31 человек, включая 17-летнего парня. россияне также атаковали БПЛА громады Синельниковщины, повредив инфраструктуру, магазин и аптеку.
Число пострадавших в результате атаки российских войск на Днепр 30 сентября возросло до 31, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Днепре в результате вчерашней атаки уже 31 пострадавший. Увеличилось среди них и несовершеннолетних. С повреждениями за помощью к медикам обратился 17-летний парень
По словам главы ОВА, ночью россияне нанесли удары БпЛА по Петропавловской и Покровской громадам Синельниковщины в Днепропетровской области. "Повреждены инфраструктура и помещение, в котором располагались магазин и аптека. Загорелась сухая трава. Люди не пострадали", - отметил он.
По Покровской громаде Никопольщины противник, по данным Лысака, целился из тяжелой артиллерии. Специалисты выясняют последствия. Впрочем, главное - обошлось без жертв, указал он.
Как сообщил Лысак, над областью защитники неба уничтожили 3 вражеских беспилотника.
