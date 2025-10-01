Загинув через 1,5 тижні після весілля: що відомо про жертву удару рф по Дніпру 30 вересня

У Дніпрі через удар російського безпілотника 30 вересня загинув чоловік, який одружився за півтора тижні до трагедії. Про це повідомила у соцмережах жителька міста Богдана Вітязь, яка стала вдовою, передає УНН.

У публікації дівчина повідомила, що весілля зі своїм коханим Ярославом вона святкувала минулої п’ятниці.

Загинув мій чоловік. Його вбила клята росія. Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п'ятницю. Я не встигла замінити документи як стала вдовою

Моє серце розбите. Я чесно, не знаю як впораюсь з цією втратою, бо ми були всім один для одного. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами як сильно я тебе кохаю