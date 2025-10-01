Загинув через 1,5 тижні після весілля: що відомо про жертву удару рф по Дніпру 30 вересня

$41.140.18
Ексклюзив
06:00 • 16084 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 15166 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 12592 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 13819 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 20641 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 20403 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 31141 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 51056 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37927 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46205 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер30 вересня, 23:07 • 12340 перегляди
Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер30 вересня, 23:32 • 15030 перегляди
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 14467 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників1 жовтня, 00:55 • 13990 перегляди
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер02:26 • 10135 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 16084 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 20642 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 51056 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 32327 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 77738 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 2710 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 14495 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 18812 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 29309 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 41663 перегляди
Загинув через 1,5 тижні після весілля: що відомо про жертву удару рф по Дніпру 30 вересня

Київ • УНН

 • 786 перегляди

У Дніпрі чоловік загинув 30 вересня від російського безпілотника, одружившись за півтора тижні до трагедії. Його дружина Богдана Вітязь повідомила про втрату в соцмережах.

Загинув через 1,5 тижні після весілля: що відомо про жертву удару рф по Дніпру 30 вересня

У Дніпрі через удар російського безпілотника 30 вересня загинув чоловік, який одружився за півтора тижні до трагедії. Про це повідомила у соцмережах жителька міста Богдана Вітязь, яка стала вдовою, передає УНН.

Деталі

У публікації дівчина повідомила, що весілля зі своїм коханим Ярославом вона святкувала минулої п’ятниці.

Загинув мій чоловік. Його вбила клята росія. Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п'ятницю. Я не встигла замінити документи як стала вдовою

- написала вона.

Моє серце розбите. Я чесно, не знаю як впораюсь з цією втратою, бо ми були всім один для одного. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами як сильно я тебе кохаю

- додала Богдана.

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

Внаслідок атаки загинула одна людина, наразі відомо про 31 постраждалого. Також внаслідок атаки пошкоджено будівлю Дніпровського художнього музею.

Євген Устименко

Суспільство Війна в Україні Кримінал та НП
Дніпро (місто)