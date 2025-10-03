Почти половина самых разрушительных лесных пожаров произошла за последнее десятилетие – ученые

Лесные пожары в мире становятся все более частыми, интенсивными и дорогостоящими для общества. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало: почти половина самых смертоносных и затратных пожаров за последние 44 года произошла только за последние десять лет. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН

Авторы исследований проанализировали глобальные базы данных стихийных бедствий с 1980 по 2023 год. Они определили крупнейшие события по числу погибших (10 и более смертей) или по масштабу экономических потерь, входивших в топ-200 относительно ВВП страны. Результат однозначен: тенденция идет вверх, и причиной является сочетание изменения климата, расширения человеческих поселений в уязвимых регионах и неправильного использования земель.

Особенно опасными оказались средиземноморские биомы – там зафиксировали в 6,7 раза больше масштабных пожаров, чем можно было бы ожидать относительно численности населения.

В Европе значительно возросло количество "миллиардных событий", в частности в Испании и Португалии, тогда как в Северной Америке наблюдается наибольший рост абсолютных убытков.

Этим летом Европа столкнулась с рекордными масштабами разрушений от пожаров. Ученые подчеркивают: подобные катастрофы все чаще возникают на границе богатых урбанизированных районов, что увеличивает как экономические потери, так и риски для жизни людей.

Смягчение последствий также должно включать стратегии уменьшения количества смертей путем повышения эффективности эвакуации, особенно для социально уязвимых слоев населения, которые имеют наибольшую вероятность погибнуть в результате лесных пожаров, а также проектирование противопожарных сооружений и защищенных пространств, где люди могут "спрятаться на месте" – отмечают авторы исследования.

В ЕС уже пообещали укрепить пожаротушащие силы и оперативно развертывать команды в наиболее уязвимых регионах. Однако ученые и активисты отмечают: правительства до сих пор отстают с профилактикой. Ученые призывают к проактивным мерам – от планового контролируемого выжигания до поддержки пострадавших общин.

