16:50 • 6772 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 14715 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 13507 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 27665 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 42514 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23334 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 37455 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35838 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16324 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37216 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Масштабный пожар вспыхнул на Хортице: горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники

Киев • УНН

 • 802 просмотра

На острове Хортица в Запорожье 16 сентября возник пожар, охвативший лесную подстилку, сухую траву и кустарники. Спасатели локализовали огонь на площади около 4,5 гектаров, к тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники.

Масштабный пожар вспыхнул на Хортице: горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники

В Запорожье на острове Хортица вспыхнул пожар. На значительной площади горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня, 16 сентября, на острове Хортица в Запорожье возник пожар. Горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади

- говорится в сообщении.

По данным спасателей, ситуацию осложняет рельеф острова, что затрудняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара.

По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектаров.

К тушению привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье