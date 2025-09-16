Масштабный пожар вспыхнул на Хортице: горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники
Киев • УНН
На острове Хортица в Запорожье 16 сентября возник пожар, охвативший лесную подстилку, сухую траву и кустарники. Спасатели локализовали огонь на площади около 4,5 гектаров, к тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники.
В Запорожье на острове Хортица вспыхнул пожар. На значительной площади горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня, 16 сентября, на острове Хортица в Запорожье возник пожар. Горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади
По данным спасателей, ситуацию осложняет рельеф острова, что затрудняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара.
По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектаров.
К тушению привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.