Масштабна пожежа спалахнула на Хортиці: горить лісова підстилка, суха трава та чагарники

16:50 • 4390 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 12759 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 12584 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 26430 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 41277 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 22998 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 36772 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 35615 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16242 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37117 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України16 вересня, 10:48 • 19430 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto12:18 • 14764 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 13651 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 14636 перегляди
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон13:03 • 7382 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16:50 • 4390 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 12759 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 14644 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 41277 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 36772 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 6074 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 13661 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 48286 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 47282 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 51934 перегляди
The Guardian
TikTok
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post

Масштабна пожежа спалахнула на Хортиці: горить лісова підстилка, суха трава та чагарники

Київ • УНН

 • 82 перегляди

На острові Хортиця в Запоріжжі 16 вересня виникла пожежа, що охопила лісову підстилку, суху траву та чагарники. Рятувальники локалізували вогонь на площі близько 4,5 гектарів, до гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки.

Масштабна пожежа спалахнула на Хортиці: горить лісова підстилка, суха трава та чагарники

У Запоріжжі на острові Хортиця спалахнула  пожежа. На значній площі горить лісова підстилка, суха трава та чагарники, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Сьогодні, 16 вересня, на острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі 

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека.

Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів.

До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя