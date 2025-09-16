Масштабна пожежа спалахнула на Хортиці: горить лісова підстилка, суха трава та чагарники
Київ • УНН
На острові Хортиця в Запоріжжі 16 вересня виникла пожежа, що охопила лісову підстилку, суху траву та чагарники. Рятувальники локалізували вогонь на площі близько 4,5 гектарів, до гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки.
У Запоріжжі на острові Хортиця спалахнула пожежа. На значній площі горить лісова підстилка, суха трава та чагарники, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека.
Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів.
До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.