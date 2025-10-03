Майже половина найруйнівніших лісових пожеж сталася за останнє десятиліття – науковці

Лісові пожежі у світі стають дедалі частішими, інтенсивнішими та дорожчими для суспільства. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показало: майже половина найсмертоносніших і найвитратніших пожеж за останні 44 роки відбулася лише за останні десять років. Про це повідомляє Еuronews, пише УНН

Деталі

Автори досліджень проаналізували глобальні бази даних стихійних лих із 1980 по 2023 рік. Вони визначили найбільші події за кількістю загиблих (10 і більше смертей) або за масштабом економічних втрат, що входили до топ-200 відносно ВВП країни. Результат однозначний: тенденція йде вгору, і причиною є поєднання зміни клімату, розширення людських поселень у вразливих регіонах та неправильне використання земель.

Особливо небезпечними виявилися середземноморські біоми – там зафіксували в 6,7 раза більше масштабних пожеж, ніж можна було б очікувати відносно чисельності населення.

У Європі значно зросла кількість "мільярдних подій", зокрема в Іспанії та Португалії, тоді як у Північній Америці спостерігається найбільший ріст абсолютних збитків.

Цього літа Європа зіткнулася з рекордними масштабами руйнувань від пожеж. Учені підкреслюють: подібні катастрофи все частіше виникають на межі багатих урбанізованих районів, що збільшує як економічні втрати, так і ризики для життя людей.

Пом’якшення наслідків також має включати стратегії зменшення кількості смертей шляхом підвищення ефективності евакуації, особливо для соціально вразливих верств населення, які мають найбільшу ймовірність загинути внаслідок лісових пожеж, а також проектування протипожежних споруд та захищених просторів, де люди можуть "сховатися на місці" – зазначають автори дослідження.

У ЄС уже пообіцяли зміцнити пожежогасильні сили та оперативно розгортати команди у найбільш вразливих регіонах. Проте науковці та активісти наголошують: уряди досі відстають із профілактикою. Вчені закликають до проактивних заходів – від планового контрольованого випалювання до підтримки постраждалих громад.

