Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 3864 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 5708 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 9072 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 15032 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 29216 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 51824 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 42772 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 31739 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 30208 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
Майже половина найруйнівніших лісових пожеж сталася за останнє десятиліття – науковці

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Нове дослідження показало, що майже половина найсмертоносніших і найвитратніших пожеж за останні 44 роки відбулася лише за останні десять років. Причиною є поєднання зміни клімату, розширення людських поселень та неправильне використання земель.

Майже половина найруйнівніших лісових пожеж сталася за останнє десятиліття – науковці

Лісові пожежі у світі стають дедалі частішими, інтенсивнішими та дорожчими для суспільства. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показало: майже половина найсмертоносніших і найвитратніших пожеж за останні 44 роки відбулася лише за останні десять років. Про це повідомляє Еuronews, пише УНН

Деталі

Автори досліджень проаналізували глобальні бази даних стихійних лих із 1980 по 2023 рік. Вони визначили найбільші події за кількістю загиблих (10 і більше смертей) або за масштабом економічних втрат, що входили до топ-200 відносно ВВП країни. Результат однозначний: тенденція йде вгору, і причиною є поєднання зміни клімату, розширення людських поселень у вразливих регіонах та неправильне використання земель.

Масштабна пожежа спалахнула на Хортиці: горить лісова підстилка, суха трава та чагарники16.09.25, 20:55 • 3627 переглядiв

Особливо небезпечними виявилися середземноморські біоми – там зафіксували в 6,7 раза більше масштабних пожеж, ніж можна було б очікувати відносно чисельності населення. 

У Європі значно зросла кількість "мільярдних подій", зокрема в Іспанії та Португалії, тоді як у Північній Америці спостерігається найбільший ріст абсолютних збитків.

Ймовірність руйнівних пожеж на Піренейському півострові зросла у 40 разів: фахівці б'ють на сполох04.09.25, 12:53 • 3443 перегляди

Цього літа Європа зіткнулася з рекордними масштабами руйнувань від пожеж. Учені підкреслюють: подібні катастрофи все частіше виникають на межі багатих урбанізованих районів, що збільшує як економічні втрати, так і ризики для життя людей.

Пом’якшення наслідків також має включати стратегії зменшення кількості смертей шляхом підвищення ефективності евакуації, особливо для соціально вразливих верств населення, які мають найбільшу ймовірність загинути внаслідок лісових пожеж, а також проектування протипожежних споруд та захищених просторів, де люди можуть "сховатися на місці" 

– зазначають автори дослідження.

У ЄС уже пообіцяли зміцнити пожежогасильні сили та оперативно розгортати команди у найбільш вразливих регіонах. Проте науковці та активісти наголошують: уряди досі відстають із профілактикою. Вчені закликають до проактивних заходів – від планового контрольованого випалювання до підтримки постраждалих громад.

Літні екстремальні погодні умови в Європі призвели до збитків у 43 млрд євро - аналіз15.09.25, 14:29 • 3233 перегляди

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Європейський Союз
Іспанія
Європа
Північна Америка
Португалія