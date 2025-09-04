$41.370.01
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136

Ймовірність руйнівних пожеж на Піренейському півострові зросла у 40 разів: фахівці б'ють на сполох

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Надзвичайно спекотні та сухі умови на Піренейському півострові, що спричинили сотні лісових пожеж, стали у 40 разів імовірнішими через зміни клімату. Ці пожежі забрали життя восьми людей, евакуювали 35 000 осіб і знищили понад 640 000 гектарів.

Ймовірність руйнівних пожеж на Піренейському півострові зросла у 40 разів: фахівці б'ють на сполох

Надзвичайно спекотні, сухі та вітряні умови, які спричинили один з найбільш руйнівних сезонів лісових пожеж в історії Іберійського півострова, були в 40 разів більш імовірними через зміни клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

У липні та серпні на Піренейському півострові спалахнули сотні лісових пожеж. Вони швидко поширилися завдяки температурі, яка перевищила 40 градусів Цельсія та сильному вітру.

Пожежі в Іспанії та Португалії забрали життя восьми людей, змусили евакуювати понад 35 000 осіб і спалили понад 640 000 гектарів (1,58 мільйона акрів) або приблизно дві третини від загальної площі, що згоріла в Європі цього року.

Аналіз показав, що погодні умови були приблизно на 30% інтенсивнішими порівняно з доіндустріальною епохою, коли почалася значна залежність від викопного палива.

За даними Служби з питань зміни клімату Європейського Союзу, з 1980-х років Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому по всьому світу.

Також дослідники згадали й інші фактори, що сприяли посиленню лісових пожеж, зокрема великі міграційні процеси, що відбувалися впродовж десятиліть в Іспанії та Португалії з сільської місцевості до міст. За даними дослідження, це призвело до появи великих занедбаних зарослих ферм і лісів, які ще більше підживлюють пожежі.

Дослідники вважають, що видалення рослинності за допомогою техніки, заохочення випасу овець, коней і кіз та використання інших методів, таких як контрольоване випалювання, зменшило б ризик під час сезону лісових пожеж.

Спалювання газу призвело до забруднення довкілля вуглецем на 389 мільйонів тонн - ЗМІ18.07.25, 13:32 • 5204 перегляди

Євген Устименко

Новини СвітуПодіїПогода та довкілля
Ассошіейтед Прес
Європейський Союз
Іспанія
Португалія