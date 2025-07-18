Спалювання газу призвело до забруднення довкілля вуглецем на 389 мільйонів тонн - ЗМІ

Минулого року промисловість викопного палива закачала в атмосферу додаткові 389 мільйонів тонн вуглецевого забруднення через непотрібне спалювання газу, яке призводить до "величезних втрат" палива, яке нагріває планету. Про це говориться в звіті Світового банку, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Спалювання - це спосіб позбутися таких газів, як метан, які утворюються під час викачування нафти з-під землі. Хоча іноді це може забезпечити безпеку працівників, знімаючи накопичення тиску, ця практика є звичайною в багатьох країнах, оскільки часто дешевше спалювати газ, ніж його виловлювати, транспортувати, переробляти та продавати.

У звіті йдеться, що спалювання газу у світі зростає другий рік поспіль, досягнувши найвищого рівня з 2007 року, незважаючи на зростаючу занепокоєність щодо енергетичної безпеки та кліматичних змін. У звіті повідомляється, що у 2024 році під час видобутку нафти і газу було спалено 151 мільярд кубічних метрів газу, що на 3 мільярди кубічних метрів більше, ніж роком раніше.

Спалювання газу у факелах - це безпідставне марнотратство. Це втрачена можливість зміцнити енергетичну безпеку та покращити доступ до надійного енергопостачання - сказав менеджер Глобального партнерства Світового банку зі спалювання та скорочення викидів метану (GFMRP) Зубін Бамджі.

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У багатьох випадках спостерігачі скаржаться, що правила запобігання непотрібному спалюванню газу є слабкими та погано виконуються, а компанії мають мало стимулів припинити це робити, оскільки їм не потрібно платити за забруднення, яке воно спричиняє.

У звіті зазначається, що дев'ять країн - росія, Іран, Ірак, США, Венесуела, Алжир, Лівія, Мексика та Нігерія - були відповідальні за три чверті всього спалювання газу у факелах у 2024 році. Більшість найбільших порушників були країнами з державними нафтовими компаніями.

Незважаючи на зусилля щодо припинення цієї практики, інтенсивність спалювання газу у факелах - обсяг спалювання на барель видобутої нафти - залишалася "вперто високою" протягом останніх 15 років, йдеться у звіті.

Згідно з даними, інтенсивність спалювання газу у Норвегії, одному з найчистіших виробників нафти та газу, у 18 разів нижча, ніж у США, і у 228 разів нижча, ніж у Венесуелі.

Ендрю Бакстер, експерт з нафти та газу некомерційної організації Environmental Defense Fund, який не брав участі у підготовці звіту, сказав, що повернення до рівня спалювання газу у факелах 2007 року було "глибоко розчаровуючим".

Такі рівні спалювання газу у факелах є кричущою тратою ресурсів. Вони катастрофічні для клімату та здоров’я людини - сказав він.

Міжнародне енергетичне агентство закликало до ліквідації будь-якого спалювання газу у факелах, крім надзвичайних ситуацій, до 2030 року. Вартість газу, спаленого минулого року, яка за імпортними цінами ЄС на 2024 рік становила б близько 63 мільярдів доларів, становить понад половину початкових витрат, які, за даними МЕА, необхідні для повного припинення цієї практики.

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Джонатан Бенкс, експерт з метану некомерційної організації "Clean Air Task Force", який не брав участі у підготовці звіту, сказав, що рішення добре відомі та часто економічно ефективні.

Бракує політичної волі та регуляторного тиску для їх масштабного впровадження - вважає Бенкс.

У звіті висвітлено сфери прогресу, вказуючи на деяких виробників нафти та газу, таких як Ангола, Єгипет, Індонезія та Казахстан, у яких Казахстан, який стягує значні штрафи з компаній, що порушують правила, скоротив спалювання на 71% з 2012 року.

Нам потрібно більше таких дій та більше підтримки, щоб допомогти країнам з низьким рівнем доходу та високим рівнем спалювання подолати інфраструктурні та управлінські бар'єри - вважає Бенкс.

Доповнення

Нове дослідження показало, що очищення повітря від забруднення у Східній Азії, особливо в Китаї, призвело до прискорення глобального потепління. Це пов'язано зі зменшенням охолоджуючого ефекту сульфатних аерозолів, які раніше маскували частину потепління від парникових газів.