Сжигание газа привело к загрязнению окружающей среды углеродом на 389 миллионов тонн - СМИ

В прошлом году промышленность ископаемого топлива выбросила в атмосферу дополнительные 389 миллионов тонн углеродного загрязнения из-за ненужного сжигания газа, что приводит к "огромным потерям" топлива, нагревающего планету. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сжигание - это способ избавиться от таких газов, как метан, которые образуются при выкачивании нефти из-под земли. Хотя иногда это может обеспечить безопасность работников, снимая накопление давления, эта практика является обычной во многих странах, поскольку часто дешевле сжигать газ, чем его улавливать, транспортировать, перерабатывать и продавать.

В отчете говорится, что сжигание газа в мире растет второй год подряд, достигнув самого высокого уровня с 2007 года, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу энергетической безопасности и климатических изменений. В отчете сообщается, что в 2024 году при добыче нефти и газа было сожжено 151 миллиард кубических метров газа, что на 3 миллиарда кубических метров больше, чем годом ранее.

Сжигание газа на факелах - это безосновательное расточительство. Это упущенная возможность укрепить энергетическую безопасность и улучшить доступ к надежному энергоснабжению - сказал менеджер Глобального партнерства Всемирного банка по сжиганию и сокращению выбросов метана (GFMRP) Зубин Бамджи.

Загрязнение воздуха продолжится: дата-центру xAI Илона Маска разрешили эксплуатацию газовых турбин

Во многих случаях наблюдатели жалуются, что правила предотвращения ненужного сжигания газа слабы и плохо выполняются, а компании имеют мало стимулов прекратить это делать, поскольку им не нужно платить за загрязнение, которое оно вызывает.

В отчете отмечается, что девять стран - россия, Иран, Ирак, США, Венесуэла, Алжир, Ливия, Мексика и Нигерия - были ответственны за три четверти всего сжигания газа на факелах в 2024 году. Большинство крупнейших нарушителей были странами с государственными нефтяными компаниями.

Несмотря на усилия по прекращению этой практики, интенсивность сжигания газа на факелах - объем сжигания на баррель добытой нефти - оставалась "упрямо высокой" в течение последних 15 лет, говорится в отчете.

Согласно данным, интенсивность сжигания газа в Норвегии, одном из самых чистых производителей нефти и газа, в 18 раз ниже, чем в США, и в 228 раз ниже, чем в Венесуэле.

Эндрю Бакстер, эксперт по нефти и газу некоммерческой организации Environmental Defense Fund, который не участвовал в подготовке отчета, сказал, что возвращение к уровню сжигания газа на факелах 2007 года было "глубоко разочаровывающим".

Такие уровни сжигания газа на факелах являются вопиющей тратой ресурсов. Они катастрофичны для климата и здоровья человека — сказал он.

Международное энергетическое агентство призвало к ликвидации любого сжигания газа на факелах, кроме чрезвычайных ситуаций, к 2030 году. Стоимость газа, сожженного в прошлом году, которая по импортным ценам ЕС на 2024 год составила бы около 63 миллиардов долларов, составляет более половины первоначальных затрат, которые, по данным МЭА, необходимы для полного прекращения этой практики.

Аккумуляторы "в обмен" на жизнь: глубоководная добыча металлов убивает жизнь в океане

Джонатан Бэнкс, эксперт по метану некоммерческой организации "Clean Air Task Force", который не участвовал в подготовке отчета, сказал, что решения хорошо известны и часто экономически эффективны.

Не хватает политической воли и регуляторного давления для их масштабного внедрения - считает Бэнкс.

В отчете освещены области прогресса, указывая на некоторых производителей нефти и газа, таких как Ангола, Египет, Индонезия и Казахстан, в которых Казахстан, который взимает значительные штрафы с компаний, нарушающих правила, сократил сжигание на 71% с 2012 года.

Нам нужно больше таких действий и больше поддержки, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода и высоким уровнем сжигания преодолеть инфраструктурные и управленческие барьеры - считает Бэнкс.

Дополнение

Новое исследование показало, что очистка воздуха от загрязнения в Восточной Азии, особенно в Китае, привела к ускорению глобального потепления. Это связано с уменьшением охлаждающего эффекта сульфатных аэрозолей, которые ранее маскировали часть потепления от парниковых газов.