Сжигание газа привело к загрязнению окружающей среды углеродом на 389 миллионов тонн - СМИ

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
10:40 • 32200 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
08:28 • 31419 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф
07:05 • 69787 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
05:41 • 73214 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 262488 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 174186 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 139274 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 10:24 • 135875 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 113782 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 512941 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.3м/с
74%
746мм
Популярные новости
Немецкие политики призывают взять под надзор спецслужб партию "подруги путина"18 июля, 01:34 • 69036 просмотра
Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW18 июля, 02:05 • 82156 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый18 июля, 02:58 • 92863 просмотра
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата18 июля, 05:33 • 62392 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
07:08 • 38682 просмотра
публикации
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира10:40 • 32265 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 262551 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 198426 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 208645 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 391150 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Роберт Фицо
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 76669 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 86645 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 201610 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 261405 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 273467 просмотра
Актуальное
Северный поток
Шахед-136
Дассо Мираж 2000
FAB-250
Нефть марки Brent

Сжигание газа привело к загрязнению окружающей среды углеродом на 389 миллионов тонн - СМИ

Киев • УНН

 • 2158 просмотра

В прошлом году промышленность ископаемого топлива выбросила 389 миллионов тонн углеродного загрязнения из-за сжигания газа, что является самым высоким показателем с 2007 года. Девять стран, включая россию и США, ответственны за три четверти этого сжигания.

Сжигание газа привело к загрязнению окружающей среды углеродом на 389 миллионов тонн - СМИ

В прошлом году промышленность ископаемого топлива выбросила в атмосферу дополнительные 389 миллионов тонн углеродного загрязнения из-за ненужного сжигания газа, что приводит к "огромным потерям" топлива, нагревающего планету. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сжигание - это способ избавиться от таких газов, как метан, которые образуются при выкачивании нефти из-под земли. Хотя иногда это может обеспечить безопасность работников, снимая накопление давления, эта практика является обычной во многих странах, поскольку часто дешевле сжигать газ, чем его улавливать, транспортировать, перерабатывать и продавать.

В отчете говорится, что сжигание газа в мире растет второй год подряд, достигнув самого высокого уровня с 2007 года, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу энергетической безопасности и климатических изменений. В отчете сообщается, что в 2024 году при добыче нефти и газа было сожжено 151 миллиард кубических метров газа, что на 3 миллиарда кубических метров больше, чем годом ранее.

Сжигание газа на факелах - это безосновательное расточительство. Это упущенная возможность укрепить энергетическую безопасность и улучшить доступ к надежному энергоснабжению

- сказал менеджер Глобального партнерства Всемирного банка по сжиганию и сокращению выбросов метана (GFMRP) Зубин Бамджи.

Загрязнение воздуха продолжится: дата-центру xAI Илона Маска разрешили эксплуатацию газовых турбин03.07.2025, 21:02 • 1466 просмотров

Во многих случаях наблюдатели жалуются, что правила предотвращения ненужного сжигания газа слабы и плохо выполняются, а компании имеют мало стимулов прекратить это делать, поскольку им не нужно платить за загрязнение, которое оно вызывает.

В отчете отмечается, что девять стран - россия, Иран, Ирак, США, Венесуэла, Алжир, Ливия, Мексика и Нигерия - были ответственны за три четверти всего сжигания газа на факелах в 2024 году. Большинство крупнейших нарушителей были странами с государственными нефтяными компаниями.

Несмотря на усилия по прекращению этой практики, интенсивность сжигания газа на факелах - объем сжигания на баррель добытой нефти - оставалась "упрямо высокой" в течение последних 15 лет, говорится в отчете.

Согласно данным, интенсивность сжигания газа в Норвегии, одном из самых чистых производителей нефти и газа, в 18 раз ниже, чем в США, и в 228 раз ниже, чем в Венесуэле.

Эндрю Бакстер, эксперт по нефти и газу некоммерческой организации Environmental Defense Fund, который не участвовал в подготовке отчета, сказал, что возвращение к уровню сжигания газа на факелах 2007 года было "глубоко разочаровывающим".

Такие уровни сжигания газа на факелах являются вопиющей тратой ресурсов. Они катастрофичны для климата и здоровья человека

— сказал он.

Международное энергетическое агентство призвало к ликвидации любого сжигания газа на факелах, кроме чрезвычайных ситуаций, к 2030 году. Стоимость газа, сожженного в прошлом году, которая по импортным ценам ЕС на 2024 год составила бы около 63 миллиардов долларов, составляет более половины первоначальных затрат, которые, по данным МЭА, необходимы для полного прекращения этой практики.

Аккумуляторы "в обмен" на жизнь: глубоководная добыча металлов убивает жизнь в океане03.07.2025, 15:05 • 1542 просмотра

Джонатан Бэнкс, эксперт по метану некоммерческой организации "Clean Air Task Force", который не участвовал в подготовке отчета, сказал, что решения хорошо известны и часто экономически эффективны.

Не хватает политической воли и регуляторного давления для их масштабного внедрения

 - считает Бэнкс.

В отчете освещены области прогресса, указывая на некоторых производителей нефти и газа, таких как Ангола, Египет, Индонезия и Казахстан, в которых Казахстан, который взимает значительные штрафы с компаний, нарушающих правила, сократил сжигание на 71% с 2012 года.

Нам нужно больше таких действий и больше поддержки, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода и высоким уровнем сжигания преодолеть инфраструктурные и управленческие барьеры

- считает Бэнкс.

Дополнение

Новое исследование показало, что очистка воздуха от загрязнения в Восточной Азии, особенно в Китае, привела к ускорению глобального потепления. Это связано с уменьшением охлаждающего эффекта сульфатных аэрозолей, которые ранее маскировали часть потепления от парниковых газов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9