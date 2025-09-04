$41.370.01
Вероятность разрушительных пожаров на Пиренейском полуострове возросла в 40 раз: специалисты бьют тревогу

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Чрезвычайно жаркие и сухие условия на Пиренейском полуострове, вызвавшие сотни лесных пожаров, стали в 40 раз более вероятными из-за изменения климата. Эти пожары унесли жизни восьми человек, эвакуировали 35 000 человек и уничтожили более 640 000 гектаров.

Вероятность разрушительных пожаров на Пиренейском полуострове возросла в 40 раз: специалисты бьют тревогу

Чрезвычайно жаркие, сухие и ветреные условия, которые привели к одному из самых разрушительных сезонов лесных пожаров в истории Пиренейского полуострова, были в 40 раз более вероятными из-за изменения климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В июле и августе на Пиренейском полуострове вспыхнули сотни лесных пожаров. Они быстро распространились благодаря температуре, превысившей 40 градусов Цельсия, и сильному ветру.

Пожары в Испании и Португалии унесли жизни восьми человек, вынудили эвакуировать более 35 000 человек и сожгли более 640 000 гектаров (1,58 миллиона акров) или примерно две трети от общей площади, сгоревшей в Европе в этом году.

Анализ показал, что погодные условия были примерно на 30% интенсивнее по сравнению с доиндустриальной эпохой, когда началась значительная зависимость от ископаемого топлива.

По данным Службы по вопросам изменения климата Европейского Союза, с 1980-х годов Европа нагревается вдвое быстрее, чем в среднем по всему миру.

Также исследователи упомянули и другие факторы, способствовавшие усилению лесных пожаров, в частности крупные миграционные процессы, происходившие на протяжении десятилетий в Испании и Португалии из сельской местности в города. По данным исследования, это привело к появлению больших заброшенных заросших ферм и лесов, которые еще больше подпитывают пожары.

Исследователи считают, что удаление растительности с помощью техники, поощрение выпаса овец, лошадей и коз и использование других методов, таких как контролируемое выжигание, уменьшило бы риск во время сезона лесных пожаров.

