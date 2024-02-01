Почти 50°C: в ООН подтвердили новый температурный рекорд для Европы
Киев • УНН
Всемирная метеорологическая организация ООН официально подтвердила, что Италия установила новый температурный рекорд для континентальной Европы - 48,8°C, зафиксированный в Сиракузах 11 августа 2021 года.
Всемирная метеорологическая организация при ООН официально подтвердила новый рекорд температуры для континентальной Европы. Об этом со ссылкой на отчет ВМО передает УНН.
Детали
Новый рекорд был установлен в Италии 11 августа 2021 года. Тогда температура воздуха составляла 48,8°C. Международная группа атмосферологов смогла проверить эту температуру, ведь она была зафиксирована автоматической метеостанцией в Сиракузе на итальянском острове Сицилия
Отмечается, что Комитет экспертов ВМО сейчас проводит ряд других исследований, в частности, побил ли прошлогодний тропический циклон "Фредди" рекорд как самый продолжительный тропический циклон.
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Дополнение
В ВМО напомнили, что предыдущий температурный рекорд для континентальной Европы составлял 48,0°C. Он был зафиксирован 10 июля 1977 года в греческих Афинах и Элефсини.
"Экстремальные температуры, представленные ВМО для рассмотрения, являются "мгновенными снимками" нашего нынешнего климата. Вполне возможно, что в будущем в Европе произойдут более крупные экстремальные ситуации
Напомним,
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила, что 2023 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений - причем с огромным отрывом.
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