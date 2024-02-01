Майже 50°C: в ООН підтвердили новий температурний рекорд для Європи
Київ • УНН
Всесвітня метеорологічна організація ООН офіційно підтвердила, що Італія встановила новий температурний рекорд для континентальної Європи - 48,8°C, зафіксований у Сіракузах, 11 серпня 2021 року.
Всесвітня метеорологічна організація при ООН офіційно підтвердила новий рекорд температури для континентальної Європи. Про це з посиланням на звіт ВМО передає УНН.
Деталі
Новий рекорд був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року. Тоді температура повітря становила 48,8°C. Міжнародна група атмосферологів змогла перевірити цю температуру, адже вона була зафіксована автоматичною метеостанцією в Сіракузі на італійському острові Сицилія
Зазначається, що Комітет експертів ВМО нині проводить низку інших досліджень, зокрема, чи побив торішній тропічний циклон "Фредді" рекорд як найтриваліший тропічний циклон.
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У ВМО нагадали, що попередній температурний рекорд для континентальної Європи становив 48,0°C. Він був зафіксований 10 липня 1977 у грецьких Афінах та Елефсіні.
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