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Майже 50°C: в ООН підтвердили новий температурний рекорд для Європи

Майже 50°C: в ООН підтвердили новий температурний рекорд для Європи

Київ • УНН

 • 27940 перегляди

Всесвітня метеорологічна організація ООН офіційно підтвердила, що Італія встановила новий температурний рекорд для континентальної Європи - 48,8°C, зафіксований у Сіракузах, 11 серпня 2021 року.

Всесвітня метеорологічна організація при ООН офіційно підтвердила новий рекорд температури для континентальної Європи. Про це з посиланням на звіт ВМО передає УНН

Деталі 

Новий рекорд був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року. Тоді температура повітря становила 48,8°C. Міжнародна група атмосферологів змогла перевірити цю температуру, адже вона була зафіксована автоматичною метеостанцією в Сіракузі на італійському острові Сицилія

- розповіли в організації. 

Зазначається, що Комітет експертів ВМО нині проводить низку інших досліджень, зокрема, чи побив торішній тропічний циклон "Фредді" рекорд як найтриваліший тропічний циклон.

Екстремальні температурні рекорди у 2024 році можуть перевищити рівень попереднього року: до чого феномен Ель-Ніньо01.01.24, 19:09 • 148753 перегляди

Доповнення 

У ВМО нагадали, що попередній температурний рекорд для континентальної Європи становив 48,0°C. Він був зафіксований 10 липня 1977 у грецьких Афінах та Елефсіні.

"Екстремальні температури, представлені ВМО для розгляду, є "миттєвими знімками" нашого нинішнього клімату. Цілком можливо, що в майбутньому в Європі відбудуться більші екстремальні ситуації

- заявив доповідач ВМО з питань клімату та екстремальних погодних умов.

Нагадаємо

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила, що 2023 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень - причому з величезним відривом.

Середньорічна глобальна температура була майже на 1,5 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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