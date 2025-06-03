По Украине в третий раз воздушная тревога на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет. В Павлограде прогремел взрыв, вероятно, до объявления тревоги, происхождение которого пока не подтверждено.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
Угроза применения баллистики!!!
Отметим, что с сегодняшнего дня это уже третья масштабная воздушная тревога.
Добавим
На фоне баллистической угрозы в Павлограде, что на Днепропетровщине, прогремел взрыв.
"Взрыв в Павлограде. Прилет из Ахтубинска", - сообщают местные Telegram-каналы.
Впоследствии появилось сообщение, что взрыв прогремел до объявления воздушной тревоги.
"Его происхождение пока не подтверждено", - отмечено в сообщении.
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги03.06.25, 09:59 • 2512 просмотров