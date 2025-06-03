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В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 558 просмотра

В Николаеве был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги, об этом сообщил мэр города. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности по всей Украине.

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Николаеве был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.

Слышен взрыв в Николаеве!

- написал Сенкевич

Ранее ПС ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей Украине из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

ПС ВСУ сообщили о "скоростной цели на Киев". Впоследствии мониторинговые каналы указали: "Без дальнейшей фиксации".

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К03.06.25, 09:55 • 3076 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
МиГ-31
Украина
Николаев
Киев
Brent Oil
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