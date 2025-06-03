В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Николаеве был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги, об этом сообщил мэр города. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности по всей Украине.
В Николаеве был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.
Слышен взрыв в Николаеве!
Ранее ПС ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей Украине из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
ПС ВСУ сообщили о "скоростной цели на Киев". Впоследствии мониторинговые каналы указали: "Без дальнейшей фиксации".
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К03.06.25, 09:55 • 3076 просмотров