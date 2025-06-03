По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
Киев • УНН
В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского МиГ-31К, являющегося носителем ракеты "Кинжал". Жителей призывают срочно пройти в укрытие.
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на фоне взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - отметили в ПС ВСУ в соцсетях.
Воздушная тревога - во всех областях.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в частности в КГВА.
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