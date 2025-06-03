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По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Киев • УНН

 • 3080 просмотра

В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского МиГ-31К, являющегося носителем ракеты "Кинжал". Жителей призывают срочно пройти в укрытие.

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на фоне взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - отметили в ПС ВСУ в соцсетях.

Воздушная тревога - во всех областях.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в частности в КГВА.

75 из 112 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф03.06.25, 09:23 • 892 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина
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