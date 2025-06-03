По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К, що є носієм ракети "Кинджал". Мешканців закликають терміново пройти в укриття.
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на тлі злету російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - зазначили у ПС ЗСУ у соцмережах.
Повітряна тривога - в усіх областях.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили зокрема у КМВА.
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