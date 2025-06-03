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Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів
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По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Київ • УНН

 • 3126 перегляди

В Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К, що є носієм ракети "Кинджал". Мешканців закликають терміново пройти в укриття.

По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на тлі злету російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - зазначили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряна тривога - в усіх областях.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили зокрема у КМВА.

75 зі 112 дронів знешкодили над Україною під час нічної атаки рф03.06.25, 09:23 • 932 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Військово-повітряні сили України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна
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