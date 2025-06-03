У Миколаєві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Миколаєві було чутно вибух на тлі повітряної тривоги, про це повідомив мер міста. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку по всій Україні.
У Миколаєві було чутно вибух на тлі повітряної тривоги, повідомив у вівторок мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.
Чутно вибух у Миколаєві!
Раніше ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
ПС ЗСУ повідомили про "швидкісну ціль на Київ". Згодом моніторингові канали вказали: "Без подальшої фіксації".
По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К03.06.25, 09:55 • 3136 переглядiв