По Україні утретє повітряна тривога на тлі загрози балістики
Київ • УНН
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. У Павлограді пролунав вибух, ймовірно, до оголошення тривоги, походження якого поки не підтверджено.
В Україні оголошена маштабна повітряна тривога на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
Загроза застосування балістики!!!
Відзначимо, що з асьогодні це вже третя масштабна повітряна тривога.
Додамо
На тлі балістичної загрози у Павлограді, що на Дніпропетровщині, пролунав вибух.
"Вибух у Павлограді. Прильот з Ахтубінську", - повідомляють місцеві Telegram-канали.
Згодом з'явилось повідомлення, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги.
"Його походження наразі не підтверджено", - зазначено у повідомленні.
У Миколаєві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги03.06.25, 09:59 • 2550 переглядiв