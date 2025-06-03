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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 40896 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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По Україні утретє повітряна тривога на тлі загрози балістики

Київ • УНН

 • 2742 перегляди

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. У Павлограді пролунав вибух, ймовірно, до оголошення тривоги, походження якого поки не підтверджено.

По Україні утретє повітряна тривога на тлі загрози балістики

В Україні оголошена маштабна повітряна тривога на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.

Загроза застосування балістики!!! 

- йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Відзначимо, що з асьогодні це вже третя масштабна повітряна тривога.

Додамо

На тлі балістичної загрози у Павлограді, що на Дніпропетровщині, пролунав вибух.

"Вибух у Павлограді. Прильот з Ахтубінську", - повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згодом з'явилось повідомлення, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги.

"Його походження наразі не підтверджено", - зазначено у повідомленні.

У Миколаєві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги03.06.25, 09:59 • 2550 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Дніпропетровська область
Військово-повітряні сили України
Україна
Павлоград
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