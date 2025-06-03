По Україні утретє повітряна тривога на тлі загрози балістики

В Україні оголошена маштабна повітряна тривога на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.

Загроза застосування балістики!!! - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Відзначимо, що з асьогодні це вже третя масштабна повітряна тривога.

Додамо

На тлі балістичної загрози у Павлограді, що на Дніпропетровщині, пролунав вибух.

"Вибух у Павлограді. Прильот з Ахтубінську", - повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згодом з'явилось повідомлення, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги.

"Його походження наразі не підтверджено", - зазначено у повідомленні.

У Миколаєві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги