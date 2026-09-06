По меньшей мере 25 человек погибли в результате аварии автобуса на острове Фогу в Кабо-Верде
Киев • УНН
На острове Фогу автобус сорвался с горной дороги и упал в овраг. Среди погибших много школьников и подростков.
Автобус сорвался в овраг на острове Фогу в Кабо-Верде, в результате чего погибли как минимум 25 человек, среди них много школьников и подростков. Остров расположен в Атлантическом океане у побережья Западной Африки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Авария произошла поздно вечером в субботу на горной дороге на севере Фогу. Автобус съехал с дороги и упал примерно с 30-метровой высоты в крутой овраг, сообщило агентство.
Многие пассажиры были учениками начальных и средних школ, отмечает агентство.
Нескольких пострадавших пассажиров доставили в региональную больницу Сан-Франсишку-де-Ассиш на Фогу.
Представители органов образования сообщили, что поездку организовывали не местные школы, а водитель автобуса, погибший в ДТП. По данным Inforpress, он ежегодно частным образом организовывал эту поездку.
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