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Щонайменше 25 людей загинули внаслідок аварії автобуса на острові Фогу в Кабо-Верде

Київ • УНН

 • 122 перегляди

На острові Фогу автобус зірвався з гірської дороги й упав у яр. Серед загиблих багато школярів і підлітків.

Щонайменше 25 людей загинули внаслідок аварії автобуса на острові Фогу в Кабо-Верде

Автобус зірвався в яр на острові Фогу в Кабо-Верде, внаслідок чого загинули щонайменше 25 людей, серед них багато школярів і підлітків. Острів розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Західної Африки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася пізно ввечері в суботу на гірській дорозі на півночі Фогу. Автобус з’їхав із дороги та впав приблизно з 30-метрової висоти у крутий яр, повідомило агентство.

Багато пасажирів були учнями початкових і середніх шкіл, зазначає агентство.

Кількох постраждалих пасажирів доправили до регіональної лікарні Сан-Франсіску-де-Ассіс на Фогу.

Представники освітніх органів повідомили, що поїздку організовували не місцеві школи, а водій автобуса, який загинув у ДТП. За даними Inforpress, він щороку приватно організовував цю поїздку.

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Ольга Розгон

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Школа
Дорожньо-транспортна пригода
Reuters