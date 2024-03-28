План ЕС о диверсификации поставок критического сырья не направлен против Китая - Euractiv

Закон ЕС о важном сырье (CRMA), принятый созаконодателями Европейского парламента, можно рассматривать как попытку облегчить все более сложные отношения между Пекином и Брюсселем. Об этом, на условиях анонимности, заявил порталу "Euractiv" европейский чиновник, передает УНН.

Детали

Закон ЕС о критическом сырье (CRMA), принятый на прошлой неделе депутатами Европейского парламента и Совета ЕС, направлен "просто на диверсификацию источников поставок - сообщил Euractiv один из чиновников.

Я думаю, что очень важно [отметить], что это не вопрос "противостояния Китаю (...) Мы будем продолжать покупать много материалов из Китая, и мы будем очень рады, что Китай продолжает свое экономическое развитие, продавая нам материалы - добавил собеседник Euractiv.

Его слова повторили слова вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, который сказал "Euractiv": "Торговые потоки критически важного сырья являются высококонцентрированными" и "хоть мы и в дальнейшем будем полагаться на импорт, мы должны значительно диверсифицироваться".

Контекст

Комментарии чиновника прозвучали на фоне беспокойства относительно доминирования Китая на критически важном рынке сырья - особенно на этапе переработки.

Сейчас Китай перерабатывает почти 60% мирового объема лития, критически важного элемента, используемого в производстве аккумуляторов для мобильных телефонов и электромобилей.

На его долю также приходится более половины всех переработанных в мире марганца и кобальта и 90% мирового объема рафинированных редкоземельных элементов - категория из 17 элементов, в отношении которых ЕС полностью полагается на импорт.

В контексте стратегии ЕС по укреплению и диверсификации экономической безопасности блока, эксперты также отметили, что политики могли бы поучиться на собственной практике Пекина по интеграции его критически важной сырьевой и промышленной политики.

Европа должна следовать примеру Китая, поскольку многому можно научиться - сказал Питер Том Джонс, директор Института устойчивого развития металлургии и минерального сырья.

Напомним,

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на американскую программупо субсидированию электромобилей, которая дискриминирует китайскую продукцию и нарушает глобальную цепочку поставок.

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