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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 10:25  •  4021 просмотра

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северная корея опровергла сообщения об отправке 1500 военных в Россию для помощи в войне против Украины. Южная Корея настаивает на военной поддержке кндр агрессивных действий россии в Украине.

северная корея не отправляла войска в россию, чтобы помочь москве в агрессии против Украины. Об этом заявил в понедельник один из представителей КНДР в ООН. В то же время в Южной Корее заявляют о военной поддержке Северной Кореей действий России и возможности участия Пхеньяна в войне РФ в Украине, подчеркивая при этом опасность в Индо-Тихоокеанском и Атлантическом регионах.

Пишет УНН со ссылкой на DW и AFP.

Северная Корея не отправляла войска в Россию, чтобы помочь Москве в борьбе с Украиной, заявил в понедельник представитель КНДР в ООН..

"Безосновательные стереотипные слухи", по словам северокорейского чиновника, направлены на то, чтобы „очернить имидж" Северной Кореи и „подорвать законные, дружеские и партнерские отношения между двумя суверенными государствами".

Разведка Южной Кореи заявила, что пхеньян отправил большое подразделение войск в россию, с целью помощи ВС РФ в войне против Украины. В частности речь идет о 1500 военных КНДР, которые были дислоцированы на Дальний Восток России.

Пхеньян передает военных для армии рф: Зеленский предупредил об усилении сотрудничества России и КНДР13 октября 2024, 17:37 • 36863 просмотра

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявлял, что военная поддержка северной Кореей России и возможность участия пхеньяна в войне в РФ против Украины показали, что "безопасность Индо-Тихоокеанского и Атлантического регионов неразрывно связана".

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На саммите БРИКС путин пытается доказать, что существует «альтернатива западной гегемонии» - СМИ22 октября 2024, 07:24 • 9721 просмотр

МИД Южной Кореи вчера вызвал российского посла Зиновьева в Сеуле. Тот подтвердил агентству Yonhap, что встречался с заместителем министра, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

Вашингтон: отправка Северной Кореей войск в Украину будет "опасным" шагом22 октября 2024, 06:58 • 11472 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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