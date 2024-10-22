пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

северная корея не отправляла войска в россию, чтобы помочь москве в агрессии против Украины. Об этом заявил в понедельник один из представителей КНДР в ООН. В то же время в Южной Корее заявляют о военной поддержке Северной Кореей действий России и возможности участия Пхеньяна в войне РФ в Украине, подчеркивая при этом опасность в Индо-Тихоокеанском и Атлантическом регионах.

Пишет УНН со ссылкой на DW и AFP.

Северная Корея не отправляла войска в Россию, чтобы помочь Москве в борьбе с Украиной, заявил в понедельник представитель КНДР в ООН..

"Безосновательные стереотипные слухи", по словам северокорейского чиновника, направлены на то, чтобы „очернить имидж" Северной Кореи и „подорвать законные, дружеские и партнерские отношения между двумя суверенными государствами".

Разведка Южной Кореи заявила, что пхеньян отправил большое подразделение войск в россию, с целью помощи ВС РФ в войне против Украины. В частности речь идет о 1500 военных КНДР, которые были дислоцированы на Дальний Восток России.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявлял, что военная поддержка северной Кореей России и возможность участия пхеньяна в войне в РФ против Украины показали, что "безопасность Индо-Тихоокеанского и Атлантического регионов неразрывно связана".

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МИД Южной Кореи вчера вызвал российского посла Зиновьева в Сеуле. Тот подтвердил агентству Yonhap, что встречался с заместителем министра, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

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