пхеньян відкидає повідомлення про відправку своїх солдатів для допомоги у агресії рф проти України
Київ • УНН
північна корея спростувала повідомлення про відправку 1500 військових до росії для допомоги у війні проти України. Південна Корея наполягає на військовій підтримці кндр агресивних дій росії в Україні.
північна корея не відправляла війська в росію, щоб допомогти москві в агресії проти України. Про це заявив у понеділок один із представників кндр в ООН. Водночас в Південній Кореї заявляють про військову підтримку північною кореєю дій росії та можливість участі пхеньяна у війні рф в Україні, наголошуючи при цьому на небезпеці у Індо-Тихоокеанському та Атлантичному регіонах.
Пише УНН із посиланням на DW та AFP.
північна корея не відправляла війська в росію, щоб допомогти москві у війні з Україною, заявив у понеділок представник кндр в ООН.
"Безпідставні стереотипні чутки", за словами північнокорейського посадовця, спрямовані на те, щоб "очорнити імідж" північної кореї та "підірвати законні, дружні та партнерські відносини між двома суверенними державами".
Розвідка Південної Кореї заявила, що пхеньян відправив великий підрозділ військ на в росію, з метою допомоги зс рф у війні проти України. Зокрема йдеться про 1500 військових кндр, які були дислоковані на Далекий Схід росії.
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