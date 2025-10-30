Пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами: Украина спасла из оккупации подростка, который годами был под давлением

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 9096 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 15181 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 13318 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07 • 18631 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 44280 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 8238 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 25889 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 23866 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27723 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18937 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Захватчики пытаются соединить прибрежную линию ВОТ Украины "водным маршрутом": пока без оккупированного Крыма30 октября, 10:51 • 3872 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 30695 просмотра
Крупнейший индийский НПЗ ищет поставки из Америки после санкций США против рф - Bloomberg30 октября, 11:55 • 4250 просмотра
Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае30 октября, 12:42 • 5520 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта15:14 • 13753 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 30764 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 44270 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 46772 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 108858 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 98181 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Си Цзиньпин
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Славянск
Покровск
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 39143 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 45869 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 69579 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 73322 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 54132 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
BM-30 Smerch
DJI Mavic
Дипломатка

Пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами: Украина спасла из оккупации подростка, который годами был под давлением

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Украина вернула 17-летнего подростка с временно оккупированной территории. Парень два года жил под давлением оккупантов, его заставляли учиться по российской программе.

Пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами: Украина спасла из оккупации подростка, который годами был под давлением

Украине удалось вернуть из оккупации еще одного украинского подростка, который более двух лет жил под постоянным давлением и контролем оккупантов. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Еще одного украинского подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. 17-летний парень более двух лет жил под постоянным давлением и контролем оккупантов

- сообщил Ермак.

российские силовики едва не отобрали у матери полуторагодовалого мальчика: Украина спасла из оккупации еще восемь детей16.10.25, 16:23 • 2694 просмотра

По словам главы ОП, подростка заставляли учиться по российской программе, а за малейшее проявление украинской идентичности угрожали "подвалом". В школе навязывали пропаганду, а на улицах — только российские флаги и призывы вступать в армию оккупантов. Он не раз пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами.

Благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка удалось разработать безопасный маршрут и организовать выезд. Подростку пришлось отправляться самостоятельно, оставив маму, которая пока не смогла выехать. Сегодня он уже рядом с отцом, на свободной украинской земле, получает необходимую помощь и готовится начать новую жизнь без страха

- резюмировал Ермак.

Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации27.10.25, 19:11 • 20662 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
благотворительность
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак