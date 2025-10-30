Пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами: Украина спасла из оккупации подростка, который годами был под давлением
Украина вернула 17-летнего подростка с временно оккупированной территории. Парень два года жил под давлением оккупантов, его заставляли учиться по российской программе.
Украине удалось вернуть из оккупации еще одного украинского подростка, который более двух лет жил под постоянным давлением и контролем оккупантов. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Еще одного украинского подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. 17-летний парень более двух лет жил под постоянным давлением и контролем оккупантов
По словам главы ОП, подростка заставляли учиться по российской программе, а за малейшее проявление украинской идентичности угрожали "подвалом". В школе навязывали пропаганду, а на улицах — только российские флаги и призывы вступать в армию оккупантов. Он не раз пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами.
Благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка удалось разработать безопасный маршрут и организовать выезд. Подростку пришлось отправляться самостоятельно, оставив маму, которая пока не смогла выехать. Сегодня он уже рядом с отцом, на свободной украинской земле, получает необходимую помощь и готовится начать новую жизнь без страха
