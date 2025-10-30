Пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами: Украина спасла из оккупации подростка, который годами был под давлением

Украине удалось вернуть из оккупации еще одного украинского подростка, который более двух лет жил под постоянным давлением и контролем оккупантов. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Еще одного украинского подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. 17-летний парень более двух лет жил под постоянным давлением и контролем оккупантов - сообщил Ермак.

По словам главы ОП, подростка заставляли учиться по российской программе, а за малейшее проявление украинской идентичности угрожали "подвалом". В школе навязывали пропаганду, а на улицах — только российские флаги и призывы вступать в армию оккупантов. Он не раз пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами.

Благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка удалось разработать безопасный маршрут и организовать выезд. Подростку пришлось отправляться самостоятельно, оставив маму, которая пока не смогла выехать. Сегодня он уже рядом с отцом, на свободной украинской земле, получает необходимую помощь и готовится начать новую жизнь без страха - резюмировал Ермак.

