Намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами: Україна врятувала з окупації підлітка, який роками був під тиском

Ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. 17-річний хлопець понад два роки жив під постійним тиском і контролем окупантів - повідомив Єрмак.

За словами глави ОП, підлітка змушували навчатися за російською програмою, а за найменший прояв української ідентичності погрожували "підвалом". У школі нав’язували пропаганду, а на вулицях — лише російські прапори й заклики вступати до армії окупантів. Він не раз намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами.

Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося розробити безпечний маршрут і організувати виїзд. Підлітку довелося вирушати самостійно, залишивши маму, яка поки що не змогла виїхати. Сьогодні він уже поруч із батьком, на вільній українській землі, отримує необхідну допомогу та готується почати нове життя без страху - резюмував Єрмак.

