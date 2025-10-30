$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 10653 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 10414 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
13:07 • 15939 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 40346 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 6796 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 25344 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 23531 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27574 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18835 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами: Україна врятувала з окупації підлітка, який роками був під тиском

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Україна повернула 17-річного підлітка з тимчасово окупованої території. Хлопець два роки жив під тиском окупантів, його змушували навчатися за російською програмою.

Намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами: Україна врятувала з окупації підлітка, який роками був під тиском

Україні вдалось повернули з окупації ще одного українського підлітка, який понад два роки жив під постійним тиском і контролем окупантів. Проце повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. 17-річний хлопець понад два роки жив під постійним тиском і контролем окупантів 

- повідомив Єрмак.

російські силовики ледь не відібрали у матері півторарічного хлопчика: Україна врятувала з окупації ще вісім дітей16.10.25, 16:23 • 2692 перегляди

За словами глави ОП, підлітка змушували навчатися за російською програмою, а за найменший прояв української ідентичності погрожували "підвалом". У школі нав’язували пропаганду, а на вулицях — лише російські прапори й заклики вступати до армії окупантів. Він не раз намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами.

Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося розробити безпечний маршрут і організувати виїзд. Підлітку довелося вирушати самостійно, залишивши маму, яка поки що не змогла виїхати. Сьогодні він уже поруч із батьком, на вільній українській землі, отримує необхідну допомогу та готується почати нове життя без страху 

- резюмував Єрмак.

Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації27.10.25, 19:11 • 20658 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
благодійність
Офіс Президента України
Андрій Єрмак