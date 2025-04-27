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Первые 100 дней Трампа – торговые соглашения, санкции и споры: администрация готовит отчет

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Администрация Трампа готовится отчитаться о первых 100 днях. В планах – торговые соглашения, мирные переговоры и изменения в иммиграционной политике. Критики указывают на нарушения прав и отчуждение союзников.

Первые 100 дней Трампа – торговые соглашения, санкции и споры: администрация готовит отчет

Администрация президента-республиканца на будущей неделе высветит достижения первых 100 дней пребывания Трампа в должности, сосредоточившись на торговых соглашениях и мирных переговорах. Об этом сообщили официальные представители Белого дома, передает Reuters и WP, сообщает УНН.

Детали

В среду Дональд Трамп отмечает свой 100-й день в должности президента. Сейчас его администрация готовится растолковать достижения первых 100 дней и объявить анонс планов на следующие 100 дней. Среди главных вопросов – торговые соглашения и мирные переговоры.

Один чиновник в комментарии Reuters сказал, что у Трампа в запасе есть "торпеды", но не объяснил, что это за торпеды.

У Трампа пока что не существенно высокий рейтинг одобрения, и по материалу WP говорится о признаках эрозии в двух своих главных вопросах – экономике и иммиграции. Экономисты и потребители опасаются роста инфляции и возможной рецессии.

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В то же время в Белом доме существует широкое согласие относительно того, что Трамп заложил фундамент для масштабных и далеко идущих изменений.

Высокопоставленные чиновники администрации довольны почти до головокружения - "каждое утро я просыпаюсь и будто живу в сказке". Сейчас сотрудники и Кабинет гораздо сплоченнее, чем когда Трамп впервые вступил в должность восемь лет назад.

- сказал один высокопоставленный чиновник . 

И в результате способны контролировать более масштабные и быстрые изменения, которые изменят федеральное правительство и американское общество, добавил он.

На этой неделе Трамп планирует поехать в Мичиган на митинг, чтобы отметить 100-летний юбилей. Белый дом намерен осветить свое экономическое видение, депортацию нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента правительственной эффективности миллиардера Илона Маска по очистке федеральной бюрократии и сокращению того, что он считает расточительством.

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Между тем критики говорят, что Трамп растоптал права граждан и неграждан. Также при новой каденции предпринимателя и миллиардера отчуждены союзники, а на фоне этого, верховенство США в мире – под вопросом.

Среди других критических вопросов, на которые обращает внимание Reuters:

  • президент Трамп приостановил финансирование университетов за то, что его администрация считает толерантностью к антисемитскому поведению;
    • сократил права трансгендеров;
      • остановил программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в федеральном правительстве и у федеральных подрядчиков.

        Суды заблокировали некоторые действия Трампа, вызвав презрение со стороны его союзников и упреки Белого дома в том, что эти судьи препятствуют воле главы исполнительной власти и людей, которые его избрали.

        Одним из главных приоритетов является продолжение широких действий по иммиграции. Представители текущей власти США собираются увеличить финансовые штрафы за нелегальную иммиграцию, расширить правоприменение с ICE в партнерстве с местными правоохранительными органами. Также планируют предложить иммигрантам, находящимся здесь нелегально, бесплатные перелеты домой и денежные поощрения в сочетании с усилением штрафов.

        Также в комментарии СМИ, один из чиновников сказал, что Трамп будет уделять больше внимания в следующие 100 дней торговым соглашениям и мирным переговорам.

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        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Новости Мира
        Белый дом
        Reuters
        Мичиган
        Дональд Трамп
        Эммануэль Макрон
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