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Перші 100 днів Трампа - торгові угоди, санкції та суперечки: адміністрація готує звіт

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Адміністрація Трампа готується звітувати про перші 100 днів. У планах – торгові угоди, мирні переговори та зміни в імміграційній політиці. Критики вказують на порушення прав та відчуження союзників.

Перші 100 днів Трампа - торгові угоди, санкції та суперечки: адміністрація готує звіт

Адміністрація президента-республіканця наступного тижня висвітить досягнення перших 100 днів перебування Трампа на посаді, зосередившись на торговельних угодах і мирних переговорах. Про повідомили офіційні представники Білого дому, передає Reuters та WP, повідомляє УНН.

Деталі

У середу Дональд Трамп відзначає свій 100-й день на посаді президента. Наразі його адміністрація готується розтлумачити досягнення перших 100 днів та оголосити анонс планів на наступні 100 днів. Серед головних питань - торговельні угоди та мирні перемовини.

Один чиновник у коментарі Reuters сказав, що у Трампа в запасі є "торпеди", але не пояснив, що це за торпеди.

Трамп поки що має не істотно вискоий рейтинг схвалення, та за матеріалом WP ідеться про ознаки ерозії у двох своїх головних питаннях - економіці та імміграції. Економісти і споживачі побоюються зростання інфляції та можливої рецесії.

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Водночас у Білому домі існує широка згода щодо того, що Трамп заклав фундамент для масштабних і далекосяжних змін.

Високопосадовці адміністрації задоволені майже до запаморочення - "щоранку я прокидаюся і ніби живу в казці". Зараз співробітники і Кабінет набагато згуртованіші, ніж коли Трамп вперше вступив на посаду вісім років тому.

- сказав один високопосадовець. 

І в результаті здатні контролювати більш масштабні і швидкі зміни, які змінять федеральний уряд і американське суспільство, додав він.

Цього тижня Трамп планує поїхати до Мічигану на мітинг, щоб відзначити 100-денний ювілей. Білий дім має намір висвітлити своє економічне бачення, депортацію нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту урядової ефективності мільярдера Ілона Маска з очищення федеральної бюрократії та скорочення того, що він вважає марнотратством.

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Тим часом критики кажуть, що Трамп розтоптав права громадян та негромадян. Також за нової каденції підприємця та мільярдера відчужено союзників, а на тлі цього, верховенство США у світі - під питанням.

Серед інших критичних питань, на які звертає увагу Reuters:

  • президент Трамп призупинив фінансування університетів за те, що його адміністрація вважає толерантністю до антисемітської поведінки;
    • скоротив права трансгендерів;
      • зупинив програми різноманітності, рівності та інклюзії (DEI) у федеральному уряді та у федеральних підрядників.

        Суди заблокували деякі дії Трампа, викликавши презирство з боку його союзників і закиди Білого дому в тому, що ці судді перешкоджають волі глави виконавчої влади і людей, які його обрали.

        Одним із головних пріоритетів є продовження широких дій щодо імміграції. Представники поточної влади США збираються збільшити фінансові штрафи за нелегальну імміграцію, розширити правозастосування з ICE в партнерстві з місцевими правоохоронними органами. Також планують запропонувати іммігрантам, які перебувають тут нелегально, безоплатні перельоти додому і грошові заохочення в поєднанні з посиленням штрафів.

        Також у коментарі ЗМІ, один з чиновників сказав, що Трамп буде приділяти більше уваги в наступні 100 днів торговельним угодам і мирним переговорам.

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        Ігор Тележніков

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