Переправляли мужчин в Румынию через лес - на Буковине разоблачили "хаб" для уклонистов с доходом более 200 тысяч евро
Киев • УНН
Организованная группа переправляла мужчин в Румынию через лес за 5-15 тысяч евро. Правоохранители задержали подозреваемых и изъяли спецснаряжение.
На Буковине разоблачен канал бегства за границу с прибылью более 200 тысяч евро. В поселке обустроили "хаб", где мужчин собирали, инструктировали и готовили к нелегальному переходу. Стоимость услуги составляла от 5 до 15 тыс. евро с человека, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с правоохранителями разоблачили организованную группу, которая переправляла мужчин призывного возраста за границу.
Схему организовал 43-летний житель приграничья, привлекая еще шестерых сообщников, знакомых с местностью. В поселке обустроили "хаб", где мужчин собирали, инструктировали и готовили к нелегальному переходу. В дальнейшем их небольшими группами по 5-7 человек выводили лесом в Румынию, координируя действия рациями и используя тепловизоры и приборы ночного видения
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, стоимость услуги составляла от 5 до 15 тыс. евро с человека. Задокументировано по меньшей мере четыре эпизода, установлено более 20 человек, воспользовавшихся схемой. Часть из них задержали при попытке пересечения границы. Общая прибыль превысила 200 тысяч евро.
В ходе почти 40 обысков изъяты наличные, средства связи и снаряжение. В одном из домов обнаружили еще шестерых мужчин, подготовленных к переправке.
28 марта участникам группы прокуроры сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Им избраны меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога.