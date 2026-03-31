Переправляли чоловіків до Румунії через ліс - на Буковині викрили "хаб" для ухилянтів із прибутком понад 200 тисяч євро

На Буковині викрито канал втечі за кордон із прибутком понад 200 тисяч євро. У селищі облаштували "хаб", де чоловіків збирали, інструктували та готували до нелегального переходу. Вартість послуги становила від 5 до 15 тис євро з людини, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили організовану групу, яка переправляла чоловіків призовного віку за кордон.

Схему організував 43-річний житель прикордоння, залучивши ще шістьох спільників, обізнаних із місцевістю. У селищі облаштували "хаб", де чоловіків збирали, інструктували та готували до нелегального переходу. Надалі їх невеликими групами по 5-7 осіб виводили лісом до Румунії, координуючи дії раціями та використовуючи тепловізори й прилади нічного бачення - йдеться у повідомленні.

Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, вартість послуги становила від 5 до 15 тис євро з людини. Задокументовано щонайменше чотири епізоди, встановлено понад 20 осіб, які скористалися схемою. Частину з них затримали під час спроби перетину кордону. Загальний прибуток перевищив 200 тисяч євро.

Під час майже 40 обшуків вилучено готівку, засоби зв’язку та спорядження. В одному з будинків виявили ще шістьох чоловіків, підготовлених до переправлення.

У Києві викрили схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом футбольної команди

28 березня учасникам групи прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою застави.