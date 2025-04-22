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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
16:24 • 21229 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

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Переговоры в Лондоне об условиях прекращения огня: Bloomberg узнал, кого отправят США

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио и посланники Стив Виткофф и Кит Келлог встретятся с представителями Украины, Британии, Франции и Германии в Лондоне 23 апреля.

Переговоры в Лондоне об условиях прекращения огня: Bloomberg узнал, кого отправят США

В состав делегации Соединенных Штатов Америки (США) на переговорах в Лондоне по условиям прекращения огня между Украиной и россией войдут государственный секретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Виткофф и Кит Келлог. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Главы Белого дома Стив Виткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины, сообщили информированные источники, говорившие на условиях анонимности.

"Встреча запланирована как продолжение встреч в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями по обеспечению прекращения огня и мирного соглашения между россией и Украиной", - говорится в заметке Bloomberg.

Напомним

21 апреля Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Британии Киром Стармером сообщил, что Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты уже в среду, 23 апреля будут работать в Лондоне, чтобы достичь безусловного прекращения огня.

Зеленский: прекращение огня – реальное, длительное – должно стать первым шагом к надежному миру21.04.25, 21:10 • 2608 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Стив Уиткофф
Кит Келлогг
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