Переговори у Лондоні про умови припинення вогню: Bloomberg дізнався, кого відправлять США
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо та посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог зустрінуться з представниками України, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні 23 квітня.
До складу делегації Сполучених Штатів Америки (США) на переговорах в Лондоні щодо умов припинення вогню між Україною та росією увійдуть державний секретар Марко Рубіо та спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. Про це інформує Bloomberg, з посиланням на джерела, передає УНН.
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Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо та спеціальні посланці Глави Білого дому Стів Віткофф та Кіт Келлог зустрінуться з міністрами закордонних справ та радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великобританії та України, повідомили інформовані джерела, які говорили на умовах анонімності.
"Зустріч запланована як продовження зустрічей у Парижі минулого тижня, де США поділилися пропозиціями щодо забезпечення припинення вогню та мирної угоди між росією та Україною", - йдеться у дописі Bloomberg.
Нагадаємо
21 квітня Президент України Володимир Зеленський після розмови із прем'єром Британії Кіром Стармером повідомив, що Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати вже у середу, 23 квітня працюватимуть у Лондоні, щоб досягти безумовного припинення вогню.
Зеленський: припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного миру21.04.25, 21:10 • 2712 переглядiв