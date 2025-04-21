Зеленський: припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного миру

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 18025 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
14:32 • 54801 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 36036 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 34366 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 36508 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 28725 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 24086 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 64498 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 39052 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53127 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.5м/с
46%
749 мм
Популярнi новини

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50563 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

21 квітня, 10:09 • 57187 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 34769 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26510 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31179 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31470 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

14:32 • 54811 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26807 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 35065 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 64500 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Піт Хегсетх

Бріджит А. Брінк

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 14143 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 15738 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 14867 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50769 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 53129 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

Airbus A330

The New York Times

Зеленський: припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного миру

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія є джерелом війни і лише її наказ може припинити вогонь. Україна вважає, що реальне тривале припинення вогню є першим кроком до надійного миру.

Зеленський: припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Великодня увесь світ бачить справжню причину, чому бойові дії тривають. Саме росія є джерелом війни. На Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею, а тому припинення вогню є реальним, а тривале - має стати першим кроком до надійного й тривалого миру, передає УНН.

Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме росія є джерелом війни. Саме з москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші. Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо – можливо, коли саме росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей Великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, зокрема, втрати цивільні. Сьогодні російських ударів іще більше 

- сказав Зеленський.

Він заявив, що на середину сьогоднішнього дня було майже 3 тис. обстрілів, штурмів, інших ударів.

Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Ввечері очікую на нову доповідь Головкома Сирського. Тобто росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у москві 

- додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі та очікує відповіді від росії.

Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру. Представники України – і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня – матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню – саме це має бути початком. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть розв’язуватися фундаментальні питання 

- заявив глава держави.

Нагадаємо

Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати вже у середу працюватимуть у Лондоні, щоб досягти безумовного припинення вогню.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Brent
$66.50
Bitcoin
$86,807.40
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,437.11
Ethereum
$1,569.85