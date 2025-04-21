Зеленський: припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Великодня увесь світ бачить справжню причину, чому бойові дії тривають. Саме росія є джерелом війни. На Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею, а тому припинення вогню є реальним, а тривале - має стати першим кроком до надійного й тривалого миру, передає УНН.

Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме росія є джерелом війни. Саме з москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші. Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо – можливо, коли саме росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей Великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, зокрема, втрати цивільні. Сьогодні російських ударів іще більше - сказав Зеленський.

Він заявив, що на середину сьогоднішнього дня було майже 3 тис. обстрілів, штурмів, інших ударів.

Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Ввечері очікую на нову доповідь Головкома Сирського. Тобто росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у москві - додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі та очікує відповіді від росії.

Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру. Представники України – і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня – матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню – саме це має бути початком. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть розв’язуватися фундаментальні питання - заявив глава держави.

Нагадаємо

Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати вже у середу працюватимуть у Лондоні, щоб досягти безумовного припинення вогню.