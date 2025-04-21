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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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Зеленский: прекращение огня – реальное, длительное – должно стать первым шагом к надежному миру

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия является источником войны и только ее приказ может прекратить огонь. Украина считает, что реальное длительное прекращение огня является первым шагом к надежному миру.

Зеленский: прекращение огня – реальное, длительное – должно стать первым шагом к надежному миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Пасхи весь мир видит настоящую причину, почему боевые действия продолжаются. Именно россия является источником войны. На Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной, а потому прекращение огня реально, а длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру, передает УНН.

Сейчас, после Пасхи, весь мир видит настоящую проблематику – настоящую причину того, почему боевые действия продолжаются. Именно россия является источником войны. Именно из москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет – нет и тишины. Действительно, на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Следовательно, это возможно – возможно, когда именно россия идет на уменьшение убийств. Но все равно на эту Пасху были российские штурмовые действия, были удары и обстрелы, были потери, в частности, потери гражданские. Сегодня российских ударов еще больше 

- сказал Зеленский.

Он заявил, что к середине сегодняшнего дня было почти 3 тыс. обстрелов, штурмов, других ударов.

Было применение российских ракет, "шахедов", почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту. Вечером ожидаю новую сводку Главкома Сырского. То есть россия отвергла не только американское предложение полного и безусловного прекращения огня, которое было сделано еще на переговорах в Джидде более месяца назад, но и вчерашнее предложение – предложение и дальше после Пасхи делать все для тишины. Все это еще раз демонстрирует, чего на самом деле хотят в Москве 

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина сохраняет свое предложение не наносить удары как минимум по гражданской инфраструктуре и ожидает ответа от россии.

Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, простейший и наиболее надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически гарантирует сохранение всей гражданской инфраструктуры. Именно прекращение огня – реальное, длительное – должно стать первым шагом к надежному и длительному миру. Представители Украины – и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе – будут иметь основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня – именно это должно быть началом. Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы 

- заявил глава государства.

Напомним

Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты уже в среду будут работать в Лондоне, чтобы достичь безусловного прекращения огня.

Павел Башинский

Павел Башинский

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