Переговоры Украины и россии в Стамбуле еще не начались - росСМИ

Российские СМИ сообщили, что переговоры между представителями Украины и России в Стамбуле еще не начались, пишет УНН.

Детали

"Российско-украинские переговоры в Стамбуле еще не начались", - сообщило одно из государственных росСМИ со ссылкой на источник.

Ранее

Сообщалось, что обе делегации прибыли на место украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Как сообщили турецкие дипломатические источники турецким СМИ, трехсторонняя встреча между делегациями Турции, России и Украины должна начаться в понедельник в 13:00 по местному времени во дворце Чираган в Стамбуле.

Переговоры будут проходить под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, и ожидается, что в них примут участие высокопоставленные чиновники всех трех стран. Планируется также участие директора Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калына.

Дополнение

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции, где ожидается второй раунд переговоров с РФ.

Украина заранее передала РФ документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.