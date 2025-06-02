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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
06:58 • 32538 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

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Переговори України та росії у Стамбулі ще не розпочалися - росЗМІ

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

Російські ЗМІ повідомили, що переговори між Україною та росією в Стамбулі ще не почалися. Хоча обидві делегації вже прибули на місце зустрічі.

Переговори України та росії у Стамбулі ще не розпочалися - росЗМІ

Російські ЗМІ повідомили, що переговори між представниками України та росії в Стамбулі ще не розпочалися, пише УНН.

Деталі

"Російсько-українські переговори у Стамбулі ще не почалися", - повідомило одне з державних росЗМІ з посиланням на джерело.

Раніше

Повідомлялося, що обидві делегації прибули на місце українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Як повідомили турецькі дипломатичні джерела турецьким ЗМІ, тристороння зустріч між делегаціями Туреччини, росії та України має розпочатися в понеділок о 13:00 за місцевим часом у палаці Чираган у Стамбулі.

Переговори проходитимуть під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, і очікується, що в них візьмуть участь високопосадовці всіх трьох країн. Планується також участь директора Національної розвідувальної організації Туреччини (MIT) Ібрагіма Калина.

Доповнення

Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Стамбул
Хакан Фідан
Туреччина
Україна
Brent Oil
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