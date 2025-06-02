Переговори України та росії у Стамбулі ще не розпочалися - росЗМІ
Київ • УНН
Російські ЗМІ повідомили, що переговори між Україною та росією в Стамбулі ще не почалися. Хоча обидві делегації вже прибули на місце зустрічі.
Російські ЗМІ повідомили, що переговори між представниками України та росії в Стамбулі ще не розпочалися, пише УНН.
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"Російсько-українські переговори у Стамбулі ще не почалися", - повідомило одне з державних росЗМІ з посиланням на джерело.
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Повідомлялося, що обидві делегації прибули на місце українсько-російських переговорів у Стамбулі.
Як повідомили турецькі дипломатичні джерела турецьким ЗМІ, тристороння зустріч між делегаціями Туреччини, росії та України має розпочатися в понеділок о 13:00 за місцевим часом у палаці Чираган у Стамбулі.
Переговори проходитимуть під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, і очікується, що в них візьмуть участь високопосадовці всіх трьох країн. Планується також участь директора Національної розвідувальної організації Туреччини (MIT) Ібрагіма Калина.
Доповнення
Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф.
Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.