Перебои с напряжением вызвали задержки пригородных поездов: где и насколько
Киев • УНН
Пригородные поезда из Черниговщины и Сумщины курсируют с задержками до 1,5 часов из-за колебаний напряжения в сети. В частности, поезд №6913 Нежин – Киев-Волынский задерживается на 40 минут, а №6542 Алтыновка – Неплюево – на 1,5 часа.
Перебои с напряжением вызвали задержки пригородных поездов из Черниговщины и Сумщины, сообщили в субботу в Укрзализныце, пишет УНН.
Из-за колебаний напряжения в сети пригородные поезда из Черниговщины и Сумщины курсируют с задержками до 1 часа
По данным УЗ, по состоянию на 11 часов поезд №6913 Нежин – Киев-Волынский должен был отправиться со станции Дымерка с задержкой 40 минут.
Из-за опоздания предыдущего рейса с задержкой с начальной, указали в УЗ, отправится поезд №6542 Алтыновка – Неплюево (по сокращенному маршруту в эти выходные). Ориентировочная задержка на отправление 1,5 часа.
А утром, около 7:30, в УЗ сообщали, что региональный поезд №895 Конотоп – Фастов курсирует со станции Плиски с задержкой 1,5 часа из-за отсутствия напряжения.
«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях из-за обстрелов24.10.25, 07:59 • 3482 просмотра