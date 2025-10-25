Перебои с напряжением вызвали задержки пригородных поездов: где и насколько

Перебои с напряжением вызвали задержки пригородных поездов из Черниговщины и Сумщины, сообщили в субботу в Укрзализныце, пишет УНН.

