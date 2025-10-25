$41.900.00
Перебои с напряжением вызвали задержки пригородных поездов: где и насколько

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Пригородные поезда из Черниговщины и Сумщины курсируют с задержками до 1,5 часов из-за колебаний напряжения в сети. В частности, поезд №6913 Нежин – Киев-Волынский задерживается на 40 минут, а №6542 Алтыновка – Неплюево – на 1,5 часа.

Перебои с напряжением вызвали задержки пригородных поездов: где и насколько

Перебои с напряжением вызвали задержки пригородных поездов из Черниговщины и Сумщины, сообщили в субботу в Укрзализныце, пишет УНН.

Из-за колебаний напряжения в сети пригородные поезда из Черниговщины и Сумщины курсируют с задержками до 1 часа

- сообщили в Укрзализныце.

По данным УЗ, по состоянию на 11 часов поезд №6913 Нежин – Киев-Волынский должен был отправиться со станции Дымерка с задержкой 40 минут.

Из-за опоздания предыдущего рейса с задержкой с начальной, указали в УЗ, отправится поезд №6542 Алтыновка – Неплюево (по сокращенному маршруту в эти выходные). Ориентировочная задержка на отправление 1,5 часа.

А утром, около 7:30, в УЗ сообщали, что региональный поезд №895 Конотоп – Фастов курсирует со станции Плиски с задержкой 1,5 часа из-за отсутствия напряжения.

Юлия Шрамко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Конотоп
Сумская область
Fastiv
Украинская железная дорога
Черниговская область
Киев